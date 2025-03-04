Кубок МЧС России по пожарно-спасательному спорту стартовал в Казани

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани стартовали соревнования Кубка МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Сильнейшие команды из 18 регионов России будут соревноваться в трех дисциплинах: полосе препятствий, подъеме по штурмовой лестнице и двоеборье.

Церемонию открытия посетили важные гости, такие как помощник Раиса Татарстана Рафис Хабибуллин, начальник Центра физической подготовки и спорта МЧС России Сергей Егоров, начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов и другие.

Рафис Хабибуллин Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Сегодня мы познакомились с более чем 400 спортсменами из 18 субъектов России. Традиционно это - сильнейшие команды нашей страны и спортсмены, которыми мы по праву гордимся. В этих соревнованиях представится прекрасная возможность проверить свои силы, обменяться опытом, приобрести новых друзей, познакомиться с историей и культурой нашего города. Очень приятно видеть среди участников соревнований детские и юношеские команды. Это наше подрастающее поколение, которое в ближайшее время достойно примет спортивную эстафету наших наставников», – сказал Рафис Хабибуллин.

В первой половине первого дня соревнований свое мастерство в подъеме по штурмовой лестнице показывали мужчины. Во второй половине дня выявляли сильнейших в преодолении стометровой полосы с препятствиями среди женщин.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Главные зимние соревнования по пожарно-спасательному спорту, ставшие одними из ключевых событий спортивного календаря России, проводятся в Казани уже в шестой раз. Около 450 лучших спортсменов собрались в учебно-тренировочном манеже республиканского глава, готовые показать свою подготовку, стойкость и стремление к победе в упорной борьбе.