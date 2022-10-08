Победителем II Международного строительного чемпионата стала сборная Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В международном выставочном центре «Казань Экспо» сегодня завершился проходившей на этой площадке II Международный строительный чемпионат. В отборе приняли участие более 20 тыс. человек, однако в финал прошли лишь 800 участников — те, кто показал наилучшие результаты.

«Целый год шла подготовка к этому мероприятию, и действительно, все оценки, которые я услышал, свидетельствуют: и команды, и организация мероприятия на высоком уровне. Мы провели только второй чемпионат, и я думаю, что дальнейшие наши действия будут осуществляться в том же русле», — заявил на церемонии закрытия чемпионата министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минстроя России также отметил, что подобные чемпионаты проводятся для поднятия престижа строительной профессии. Аналогичные конкурсы меньшего масштаба проходят на различных отечественных предприятиях. По его мнению, это повышает качество труда, изменяет отношение сотрудников к своей деятельности и способствует формированию трудовых династий.

Обратился к собравшимся и Президент Татарстана Рустам Минниханов. В своей речи он заметил, что традицию проведения таких событий необходимо сохранить, и поэтому Казань будет всегда открыта к проведению различных чемпионатов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кто-то смог дойти до пьедестала и до победы, кто-то сидит сейчас в зале, однако вы все самые лучшие — здесь золотой генофонд строительной отрасли России. Мы гордимся тем, что имеем такой мощный потенциал — свои способности наша молодежь доказывала не раз, в том числе и на состязаниях WorldSkills», — подчеркнул Президент РТ.

На протяжении трех дней участники соревновались в различных строительных компетенциях: одни проектировали и моделировали здания, другие собирали каркас и монтировали опалубку, а третьи и возводили ровную стену по плечо.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Готовиться к чемпионату начали еще в августе на строительной площадке, где мы с ребятами знакомились с заданиями. И уже в сентябре начали изучать монтаж трубопровода и соответственно подготавливать сварщиков. Собирались с преподавателями, разбирали задания — оформляли площадки, чтобы потренироваться», — рассказал о подготовке к соревнованиям командир студенческого строительного отряда «Посейдон» Антон Камилев.

Упорная борьба за победу велась в 20 номинациях, среди которых были ценообразование и сметное нормирование, проектирование архитектурно-строительной части, информационное моделирование зданий, электромонтаж осветительных сетей и электрооборудования и ряд других компетенций.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году к общим состязаниям также добавилась Студенческая лига. В ее рамках состоялись соревнования в 16 практико-ориентированных и инженерных номинациях.

По итогам чемпионата участники, показавшие лучшие результаты в индивидуальных и командных зачетах, получили денежные призы в размере от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. Кубок победителей турнира с самой ощутимой наградой выиграла сборная Республики Татарстан. Главным призом для них станет уникальное путешествие по России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный строительный чемпионат был учрежден Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом» в 2020 году. Он организуется для расширения экономической интеграции России и стран Евразийского экономического союза в сфере промышленного строительства. Впервые турнир прошел в 2021 году в Сочи. На этот раз событие объединило профессионалов со всей России, а также из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении и Туркменистана.