«Авангард» и «Локомотив» проведут вторые матчи серий второго раунда Кубка Гагарина

Сегодня в КХЛ состоятся вторые встречи четвертьфинальных серий Кубка Гагарина. «Авангард» на своем льду примет ЦСКА, а «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Омичи ведут в серии со счетом 1-0 после победы в первом матче. Армейцы постараются отыграться и сравнять счет. В другом противостоянии ярославцы также впереди — 1-0. Уфимцам необходимо забирать хотя бы одну игру на выезде, чтобы вернуть интригу.

Матч между «Авангардом» и ЦСКА стартует в 16:30 по московскому времени на льду G-Drive Arena. Игра между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» начнется в 19:30 по мск на «Арене 2000».