Кубок Гагарина. «Ак Барс» и «Металлург» сыграют третий матч полуфинальной серии

В среду, 29 апреля 2026 года, в Казани на льду «Татнефть Арены» состоится третий матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». После двух игр счёт в серии равный — 1:1: в первом матче победу со счётом 5:2 одержал «Ак Барс», во втором — «Металлург» (4:2). Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место на Востоке и выиграл Кубок континентов, а «Ак Барс» финишировал на третьей строчке.

В предыдущих раундах плей-офф «Ак Барс» прошёл «Трактор» (4:1 в серии) и минское «Динамо» (4:0), а «Металлург» оказался сильнее «Сибири» (4:1) и «Торпедо» (4:1). Перед третьей игрой серии казанский клуб имеет впечатляющую домашнюю серию из восьми побед подряд, а магнитогорцы, в свою очередь, не проигрывают в основное время на выезде на протяжении четырёх матчей. Встреча в Казани станет ключевой для обеих команд — победа позволит выйти вперёд в полуфинальной серии, а поражение поставит одного из соперников в положение догоняющего.