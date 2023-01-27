Кубок «Дружбы-Дуслык» в третий раз пройдет в Казани

Сегодня в стенах «Татмедиа» прошла пресс-конференция организаторов уже третьего по счету Всероссийского хоккейного межконфессионального турнира «Дружба-Дуслык».

Вице-президент Федерации хоккея республики Татарстана (ФХРТ) Андрей Рябов с гордостью назвал турнир «топовым».

«Наш турнир стал топовым. Сама идея заложена в названии. У него нет аналогов в мире. Наша республика в части спорта впереди планеты всей. Стартовав в 2021 году турнир набирает обороты, Президент нашей республики Рустам Минниханов предлагает сделать турнир традиционным, поскольку он значительный, популярный, хотя мы особо его не афишировали. Новичком турнира будет команда мусульман из Мордовии, всего четыре мусульманских дружины. Гости для нам всегда желанны. Увы, по понятным причинам не сыграют ныне у нас команды Северного и Черноморского флотов.

К нам приедут президент КХЛ Алексей Морозов, Александр Якушев, они откроют турнир вместе с Миннихановым 3 февраля в «Спорт сарае». Можно просто говорить о дружбе, а можно объединить людей на льду вне зависимости от конфессии. Что в церквях, что в мечети «Кул Шариф» пройдут специальные службы в честь нашего турнира. Спорт это инструмент единения народов, конфессий, культур. Это еще и фестиваль культур. В нынешнее время турнир приобретает новое значение. Капитан православной команды «Добрыня», двукратный победитель «Кубка Дружбы-Дуслык» отец Алексей сейчас находится в зоне Специальной военной операции. Это истинная работа по сближению людей», – считает Рябов.

Ильфар Хасанов, первый заместитель муфтия ДУМ РТ процитировал пророка, уважавшего здоровье и силу.

«В исламе спорт имеет особое значение. «Сильный верующий всегда сильнее слабого верующего», говорил пророк. Имамы занимаются хоккеем. Есть возможность укрепить дружбу между теми, кто посещает наши храмы, мечети, синагоги. Мусульмане всегда готовы постоять за честь родной страны!», – сказал Хасанов.

Протоиерей Владимир Самойленко, ректор Казанской православной духовной семинарии Казанской епархии РПЛ очень эмоционально и темпераментно развил тему благодатного влияния спорта на дружбу людей.

«РПЦ поощряет спорт — это благодатная среда. Болельщики просят, чтобы церковь присутствовала в их среде, мы благословляем спортсменов перед стартами. И в нашей республике уже есть православные хоккейные клубы — это важно для нас. Так и появилась «Добрыня», есть накопленный опыт. И не нужно останавливаться, надо двигаться дальше. Так созрела идея нашего турнира, все срослось при поддержке христиан, мусульман. Никто не против мира и согласия, что и приводит к дружбе. Это главная ценность нашего благополучия. И совсем по-другому звучит «Кубок Дружбы-Дуслык» во время СВО. Турнир делает нас одной дружной семьей. Всем нам бог в помощь», – напутствовал протоиерей.

Председатель комитета по физкультуре и спорту исполкома Казани Линар Гарипов рассказал, как турнир «Золотая шайба» вписывается в идею «Кубка Дружбы-Дуслык».

«Дети с дворов сейчас играют в хоккей в 81 коробке, они не занимаются в профессиональных клубах. Но в республиканской «Золотой шайбе» уже два дивизиона, условно названные «Спортивный» и «Дворовый». 1 февраля определятся победители районных этапов, затем стартует городской этап турнира в Казани. Увенчает наш турнир гала-матч в «Татнефть Арене». У нас хорошее взаимодействие с ФХРТ», – сказал Гарипов.

Альберт Кильдеев, региональный представитель Ночной хоккейной лиги (НХЛ) представил «Студеный лед», матч в ходе «Кубка Дружбы-Дуслык» между сборной НХЛ и «Динамо», которое в этом году отмечает свое столетие. Это выставочный, товарищеский матч, в котором в том числе примут участие и легенды нашего хоккея. Так же НХЛ проведет матч с участием ребят с нарушениями двигательного аппарата.

Рябов прояснил регламент турнира и рассказал о росте желающих принять в нем участие.

«Дело в том, что наш турнир проводится в разгар хоккейного сезона, что сильно ограничивает рамки соревнований. Да, у нас 50 дворцов спорта, в которых профессионально занимаются хоккеем семь тысяч ребят. Но мы ограничены в ледовых площадках, поэтому каждая команда будет играть два матча в день. Заявок поступило больше 40, но играть будут 10 команд, остальным вынуждены отказать. Да и регламент у нас строгий, за любое нарушение мы команду снимаем, жесткие у нас правила. Конечно, хотелось бы и детские команды принять, но и у них очень жесткий график, они все более чем заняты. Зато появилась женская команда.

В ходе недавнего турнира исламских команд к нам подходили представители одной из приехавших арабских команд, и попросили сыграть на нашем турнире, были готовы остаться в Казани. То есть, возможности для расширения турнира есть. Звонили нам и из Тель-Авива. Такие варианты мы рассматриваем, но только в рамках дружбы и согласия, понимания. Мы объединяем народы, идея патриотизма впереди планеты всей», – сказал вице-президент ФХРТ.

По словам Рябова, болельщиков ждет масса приятных сюрпризов. Наряду с Алексеем Морозовым, гостем турнира, который пройдет с 1 по 5 февраля, одним из проводников «Кубка Дружбы-Дуслык» будет многолетний партнер Морозова по первой пятерке «Ак Барса» Данис Зарипов. Приедет и «Степа-татарин», Александр Степанов, еще одна звезда «Ак Барса». Все они сыграют в благотворительном матче «Хоккей каждому».