Политика 30 марта 2026 09:02

Кубинцам «необходимо выживать»: Трамп о поставках нефти РФ на Кубу

Соединённые Штаты не против периодических поставок нефти на Кубу другими государствами, в том числе Россией, по гуманитарным соображениям. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов о доставке топлива российским судном на Кубу, американский лидер отметил, что не возражает против того, чтобы кто-то осуществлял поставку партии нефти, поскольку кубинцам «необходимо выживать». Если какая-либо страна, будь то Россия или другая, хочет сейчас поставить некоторый объём нефти на Кубу, у него с этим нет проблем, подчеркнул Трамп.

По словам президента США, такие поставки не окажут масштабного воздействия на преодоление энергетического кризиса в островном государстве. Он добавил, что предпочитает позволить доставку нефти из России или других стран, поскольку людям на Кубе нужны обогрев, охлаждение и всё необходимое. Ранее Вашингтон ввёл блокаду, которая, по утверждению Трампа, привела к тому, что «с Кубой покончено».

#Дональд Трамп #Россия #нефть #куба
Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

