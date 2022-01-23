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Ру Тат
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Путешествия и туризм
23 января 2022  05:05

Куба смягчила правила въезда для туристических групп из России

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Куба изменила правила въезда для туристов из России, путешествующих в составе групп, — их освободили от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации и справок с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России.

«Из обязательных требований для путешествия на Кубу у россиян осталось только заполнение до вылета электронной формы D’Viajeros. Те, кто не успел это сделать до отправления, смогут заполнить анкету уже по прибытии», — отмечается на сайте. 

Послабления связаны с улучшающейся эпидобстановкой на Кубе и высоким уровнем вакцинации местного населения (более 90%).

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