Куба попросила помощи в тушении пожара на нефтехранилище

Кубе требуется помощь дружественных стран в тушении пожара на нефтехранилище. Об этом сообщает администрация президента острова.

«Была запрошена помощь у дружественных стран, имеющих опыт в нефтяной сфере», — говорится в сообщении.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы и президент Мигель Диас-Канель Бермудес вместе с другими властями находятся в городе Матансас, чтобы контролировать борьбу с пожаром, который происходит со вчерашнего дня [5 августа] на базе супертанкеров, а также уделить внимание раненым.

Согласно обновленным данным, раненых уже 77, более десяти из них в критическом и тяжелом состоянии. Сообщается о 17 пропавших без вести пожарных, которые находились в ближайшем к месту происшествия районе.

Предварительной причиной назван удар молнии в резервуар с 25 тысячами кубометров нефти.