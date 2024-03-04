«Кто занят вывозом снега, отдыхать будут в мае»: Магдеев поручил подготовиться к паводку

Перед весенним половодьем мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ответственным службам в городе организовать тренировки, привлекать дополнительную технику и усиленно вывозить снег из города. На аппаратном совещании он заявил, что пока природа дает возможность подготовиться.

Градоначальник обратил внимание на особо опасные места — это шесть гидротехнических сооружений, мосты и подземки. В частности, на БСИ и под мостом на проспекте Вахитова.

«Ливневые колодцы и приемники, также знаем опасные места, которые беспокоят нас в особый период и препятствуют дорожному движению», — отметил мэр.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил о готовности города к паводку. По его словам, все ГТС готовы, отремонтированы водопропускные клапаны на плотине в садовых обществах «Бережок» и «Энергетик», идет очистка ливневок, жилые дома в зону подтопления не попадают. Предприятия ЖКХ, ПАД, управляющие компании также готовы.

Обслуживающей организацией МУП «Предприятие автомобильных дорог» ежегодно проводится проверка технического состояния и ремонт клапанов ГТС «Дамба с водопропускными трубами для регулирования воды во время паводка». Проблемные водопропускные клапаны на плотине в садовых обществах „Бережок“ и „Энергетик“ отремонтированы. Также выполнены сварные работы по усилению конструкции регулирования клапанов, по ограничению доступа посторонних лиц на пункт управления клапанами, выполнена замена тросов поднятия и опускания клапанов, а также покрасочные работы с последующей проверкой работоспособности клапанов.

На сегодняшний день клапаны функционируют на выпуск воды со стороны озера Лебяжье», — доложил он.

«Бодрые доклады — это хорошо, но иногда они не соответствуют действительности. Лично сами посмотрите, — обратился Магдеев к Зуеву. — Работают ли насосы на дороге на БСИ, смоделируйте ситуацию, есть ли для этого соответствующая техника. Может где-то клапан заело, где-то контакты не работают. И по Вахитова у нас возникали проблемы во время обильных осадков. Вы будете нести персональную ответственность, чтобы потом не было „тут задвижка не работает, там еще что-то“. Вы человек опытный, моделируйте ситуацию, в автоматическом режиме все должно работать. Перепроверить нужно, зима прошла, всё может быть. Я вам говорю как инженер-механик».

Также Магдеев предположил, что снегопады еще будут, в том числе в марте и апреле. Руководитель города напомнил, что из-за снегопада в апреле несколько лет назад перекрывали трассу М7.

«Мы понимаем, что весна будет непростая, мягко скажем. Пугать не хочу, но предсказать пока сложно. Неожиданностей в этом году может быть много. Самый понятный рецепт — нужно продолжать вывозить снег. В том числе около подземных переходов — их у нас большое количество. У нас очень большое хозяйство, много мостовых переходов, подземных. Все, кто занят вывозом снега, будет отдыхать в мае», — поручил Магдеев.

Мэр поручил дополнительно привлекать самосвальную технику и провести дополнительные тренировки для того, чтобы выявить проблемные места.

«Проведите реальную тренировку с видеоотчетом, потом мы его должны увидеть через неделю. Посмотрите, это не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы во второй половине марта быть готовыми», — поручил Магдеев.