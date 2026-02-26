Кто заберет чемпионство, а кто вылетит весной: главные интриги весны в РПЛ

Уже на этих выходных возобновится чемпионат России. Некоторые клубы РПЛ серьезно усилились в минувшее зимнее трансферное окно, другие, напротив, потеряли своих лидеров. О ключевых интригах весенней части сезона – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckrasnodar.ru

ЦСКА, «Зенит» или все-таки «Краснодар»? Кто станет чемпионом?

Начнем, разумеется, с ключевой интриги второй половины сезона. Кто заберет чемпионство среди главных претендентов. По большому счету, список участников за медали сформировался еще к началу ноября. По итогу, по окончании 18 туров в пятерку лучших команд вошли: «Краснодар» (40 очков), «Зенит» (39 очков), «Локомотив» (37 очков), ЦСКА (36 очков), «Балтика» (35 очков).

Калининградцам прогнозируют серьезный спад весной. Однако Андрей Талалаев не спешит разделять мнения скептиков. Основным его требованием к руководству «Балтике» было не дать распродать всю команду перед второй половиной чемпионата. И боссы калининградцев эту просьбу удовлетворили. Зимой из основных игроков «Балтику» покинул лишь Владислав Саусь, ушедший в «Спартак». Да, ушли еще Пряхин, Уткин, Мохаммад, Луна – но все-таки ключевыми футболистами «Балтики» осенью они не были. Дружина Талалаева, конечно, продолжит кусаться с грандами РПЛ весной, но попасть в тройку калининградцам будет объективно сложно.

Непростой борьба за тройку будет и у «Локомотива». Зимой «железнодорожники» отдали в ЦСКА многолетнего лидера команды – Дмитрия Баринова, цементировавшего опорную зону москвичей. У «Локомотива» были спады по игре осенью, хотя чемпионат команда начала блистательно и долгое время даже шла без поражений. Из трансферов на вход у «железнодорожников» лишь Лукас Вера, причем непонятно в какой форме приехавший на сборы. «Локомотив» соскучился по первому чемпионству с 2018 года, но с таким запасом прочности «железнодорожники» будут сражаться максимум за бронзу.

Что касается «Зенита», ЦСКА и «Краснодара» – именно между этими командами будет разыгрываться золото чемпионата в этом году. Петербуржцы провели суперкампанию зимой. Усилились Дураном, Дивеевым, Джон Джоном. Впрочем, и отдали в другие клубы немало футболистов – Лусиано, Эраковича, Жерсона, Кассьерру. Важно, что «Зенит» постарался сбалансировать состав и сбросил с плеч Семака постоянные думы о том, кого выпускать в старте, а кого сажать в запас. Сейчас у петербуржцев есть четкий костяк команды и неплохое усиление, чтобы поквитаться с «Краснодаром» за прошлогодние обиды.

«Быки» в зимнее трансферное окно не стали ломать то, что и так хорошо работало осенью. Из приобретений – купили Хуана Боселли, главную звезду «Пари НН». Отдали Перрена, Козлова, Сантоса, который довольно мало играли в РПЛ при Мураде Мусаеве. Боселли должен стать хорошей заменой Кордобе, в случае если габаритный колумбиец будет сильно уставать или перегорать эмоциями. Такое за ним периодически случается, а трансфер Боселли в сильный клуб РПЛ давно напрашивался. Игрок давно перерос уровень «Пари НН».

Любопытно, как с фееричной трансферной кампанией зимой выступит во второй половине чемпионата ЦСКА. «Армейцы» – скрытый фаворит за золотые медали в этом году. Фабио Челестини привезли забивного форварда в лице Лусиано, укрепили опорную зону Бариновым и добавили креатива в полузащите трансфером Данилы Козлова. Кажется, что к весне столичный клуб вообще подходит без слабых мест в составе. Тем интереснее будет чемпионская гонка.

У «Сочи», «Пари НН» и «Оренбурга» немного шансов сохранить прописку В РПЛ

Борьба за выживание в РПЛ в этом году не менее интересна, чем в прошлом сезоне. Большие шансы покинуть элиту российского футбола в этом году у «Оренбурга»», «Пари НН» и «Сочи».

Южане провели самую слабую трансферную кампанию среди всех клубов РПЛ. Не купили толком никого на подмогу Игорю Осинькину, так еще и потеряли своего главного лидера - Игнасио Сааведру, перешедшего на правах аренды в «Рубин». Сложно сказать, на что надеется весной «Сочи». Разве что на тренерские чудеса Осинькина, умеющего работать с кризисными командами и выжимать результат.

«Оренбург» зимой неплохо прошерстил латиноамериканский рынок, впрочем, как и всегда. Приобрел несколько качественных исполнителей (Пуэблу, Паласисоса), которые должны помочь «газовикам» сохранить прописку в элитном дивизионе. Хотя, судя по осенней реакции руководства «Оренбурга» и приглашению в команду Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера, команда не сильно расстроится, если вылетит в Первую лигу.

В сложном положении находится и «Пари НН». Боселли был мозгом атаки нижегородцев осенью. И главный вопрос сейчас – кто станет лидером команды весной. Волжане весьма блекло по игре смотрелись в первой половине. И если ничего существенного не изменится в футболе «Пари НН». Как и «Сочи», нижегородцы – главные претенденты на вылет.

Как приживутся новые тренеры в «Спартаке» и «Рубине»?

У «Рубина» и «Спартака» несколько похожие ситуации. Оба клуба начнут весеннюю часть чемпионата вместе с новыми главными тренерами. У «красно-белых» – это Хуан Карседо, у казанцев – Франк Артига, ранее работавший в «Химках».

«Спартак» на широкую ногу закупился летом 2025 года, поэтому многочисленные трансферы ему были без надобности. Да и Карседо дал понять, что более чем доволен действующим составом. Позиция латераля была стабильно проблемной у «Спартака» в последние сезоны, поэтому приход Сауся, особенно с учетом нового лимита на легионеров, как нельзя – кстати.

«Рубин» в последний день трансферного окна все-таки привез усиление Артиге. Вылетевший из строя Иву, вынудил руководство казанцев оформить аренду Начо из «Сочи». Первый чилиец в истории «Рубина» должен идеально встроиться в модель футбола испанского специалиста и помочь Артиге обжиться в столице Татарстана. Прорывной весны явно в «Рубине» ждут и от Назми Грипши, которого лоббировал сам Мирлинд Даку. Албанец разрывал казахстанскую лигу в составе «Астаны», но как у него пойдут дела в «Рубине»?