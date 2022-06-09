Кто ходит в казанский Эрмитаж и качает больше всего интернета

Big Data МТС на основе собственной геоаналитической платформы проанализировала обезличенные агрегированные данные о посещаемости музея Эрмитаж и его филиалов в городах-миллионниках в мае 2022 года. В этот период, 21 мая, прошла традиционная акция «Ночь музеев».

По данным анализа, почти треть посетителей Эрмитажа в столице Татарстана, как и в Санкт-Петербурге – люди в возрасте 35-44 лет (27%). Доля молодежи в возрасте 18-24 лет (11%) и 25-34 лет (21%) здесь – наименьшая по сравнению с остальными филиалами музея в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Омске. Люди зрелого возраста 45-54 года и 54-64 года проявляют интерес к коллекциям Эрмитажа в Татарстане примерно в равной степени – на их доли приходится 19% и 15% соответственно. Пенсионеры старше 65 лет изящными искусствами интересуются значительно меньше: их доля во всех регионах не превышает 10%. Казанские пенсионеры ходят в Эрмитаж чаще всего – они составляют 7% аудитории музея. Меньше всего – омские, их доля в общем количестве посетителей едва достигла 4%.

Наибольшей популярностью Эрмитаж и его филиалы пользуются у женщин, здесь из общей картины выбивается только «Эрмитаж-Сибирь». Если в Казани и других городах доля мужчин среди посетителей не больше 46%, в Омске этот показатель составил 51%. С высокой вероятностью это связано со спецификой текущей экспозиции: в этом филиале музея в период анализа проходила выставка «В сбруе легкой и красивой… Предметы парадного выезда XVIII – начала XX века».

В Казани среднемесячный доход больше половины аудитории музея колеблется в пределах от 20 до 40 тысяч рублей, еще 37% аудитории получает до 75 тысяч. Больше этой суммы в Казани, как и в Екатеринбурге, зарабатывает 4% аудитории музеев. В Омске и Санкт-Петербурге таким доходом могут похвастаться 3% и 6% любителей Эрмитажа соответственно.

«Казанцы и гости города – активные участники не только культурных, но и спортивных, зрелищных мероприятий. Современные технологии помогают сделать их еще интереснее и полезнее. Так, на прошлой неделе мы анонсировали создание специального сервиса на основе аналитики данных Big Data для организаторов фестивалей, концертов, забегов и других мероприятий. Он может помочь лучше узнать их аудиторию, оценить, достаточно ли кафе, зон отдыха, пропускных пунктов и другой инфраструктуры для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно, а также с учетом точных интересов посетителей разработать программу следующих активностей. Для Татарстана, который славится мероприятиями самого разного уровня и масштаба, такой сервис особенно актуален», – рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.