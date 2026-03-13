Кто выйдет в нападении и чего ждет Артига: как «Рубин» готовится к матчу с «Локомотивом»

«Рубин» провел открытую тренировку для журналистов перед игрой 21-го тура РПЛ против «Локомотива». В каком состоянии и настроении пребывает казанская команда и какими ожиданиями наполнен Франк Артига – в материале «ТИ-Спорта».





Франк Артига не дал категоричного ответа, кого он собирается выпустить в нападении против «Локомотива»

Фото: © rubin-kazan.ru

В нападении против «Локомотива» выйдет в старте Моторин или Мукба?

Текущий состав «Рубина» сложно назвать оптимальным. Лазарет казанского клуба переполнен ключевыми игроками в лице Даку, Иву и Шабанхаджая. Помимо всего, некоторые футболисты основного состава вынуждены пропустить встречу с «Локомотивом» из-за дисквалификаций. В первую очередь речь идет о нападающем Жаке Сиве.

Француз получил необязательную желтую в прошедшем матче с «Краснодаром» (2:1). Как следствие, из-за перебора карточек форвард не сыграет с «железнодорожниками». В эти дни Франк Артига находится в сложных раздумьях – кого ставить на острие атаки. По сути, из доступных нападающих у испанского специалиста выбор невелик – или Энри Мукба, или Даниил Моторин.

Первый неплохо себя проявил на сборах в Турции, старался произвести положительное впечатление на нового главного тренера, отдавая всего себя в товарищеских матчах. Аналогичных слов заслуживает и Моторин, который, наконец, тоже получил шанс продемонстрировать свои таланты при Франке Артиге.

В принципе, сыграть против «Локомотива» готов и тот и другой. Решение остается лишь за Артигой. Оба футболиста на фоне более опытных Сиве, Даку и Шабанхджая, конечно, менее предпочтительные фигуры. С другой стороны, когда им совершать футбольные подвиги и закрепляться в основном составе, если не сейчас? Ситуацию идеальнее придумать сложно.

То, что Даку не сыграет в это воскресенье, – совершенно точно. Артига не форсирует восстановление албанского нападающего Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» Франк Артига не дал категоричного ответа, кого он собирается выпустить в нападении против «Локомотива». То ли не определился еще сам, то ли таким образом пытается сохранить интригу и не облегчать подготовку тренерскому штабу «железнодорожников». Но то, что Даку не сыграет в это воскресенье, – совершенно точно. Артига не форсирует восстановление албанского нападающего, и, скорее всего, Мирлинд вернется в состав лишь к концу марта, когда завершится пауза на матчи сборных.

«Не могу сказать, кто выйдет в составе. Но однозначно могу вас уверить, что на поле выйдут 11 футболистов. Да, Даку не подойдет к этой игре. Речь идет не о том, чтобы заменить каждого игрока (плюс у нас пропускает Начо). Речь идет о том, чтобы каждый из нас дал сверхусилие и за счет этих индивидуальных действий помог команде», – сказал Артига.

«Локомотив» чуть ли не единственная команда, кто среди лидеров РПЛ провел первые два весенних матча без поражений Фото: © fclm.ru

Главный тренер «Рубина» хорошо знает некоторых игроков «Локомотива»

«Железнодорожники», вопреки прогнозам скептиков, продолжают находиться в чемпионской гонке. Команда Михаила Галактионова чуть ли не единственная, кто среди лидеров РПЛ провел первые два весенних матча без поражений.

«Локомотив» показал весьма качественный футбол, как в матче против «Пари НН» (2:1), где, к слову, столичный клуб добыл три очка в меньшинстве, так и во встрече с «Ахматом» (2:2) на минувших выходных. «Железнодорожники» пропустили два досадных мяча в первом тайме, однако затем сумели отыграться и были очень близки к победе.

Среди главных звезд «железнодорожников» принято, как правило, выделять Алексея Батракова, лучшего бомбардира чемпионата России (11 голов) и лучшего футболиста по системе «гол + пас» (17). Во многом все успешные атаки «Локомотива» аккумулируются вокруг Батракова, его блестящих действий в центре поля.

Тем не менее надо отметить, что «железнодорожники» в нынешнем сезоне сильны не только Алексеем Батраковым. Шикарно влился в состав «Локомотива» Александр Руденко, который перейдя из «Химок», достаточно быстро вытеснил из состава Сергея Пиняева. Большие ожидания у руководства и тренерского штаба «Локомотива» возложены на Лукаса Веру, пришедшего в столичную команду этой зимой.

Кстати, и с Руденко, и с Верой, а также с Зелимханом Бакаевым главный тренер «Рубина» Франк Артига пересекался в «Химках». Он прекрасно знает этих игроков, их сильные качества. Поэтому испанский специалист к агрессивному стилю игры «Локомотива» готов, и вряд ли его чем-то удивит атакующая линия «железнодорожников».

«Опять же, хочу сказать, что эти ребята, с которыми я играл в «Химках», – Вера, Руденко, Бакаев – великолепные игроки, которые нам помогали, были членами коллектива. Остается надеяться, что против нас им не удастся показать свои лучшие качества», – отметил Артига.

После триумфа над «Краснодаром» на «Рубин» станут настраиваться по-другому, и любая недооценка от соперников будет исключена Фото: © rubin-kazan.ru

Сумеет ли «Рубин» повторить успех недельной давности?

Понятно, что «Локомотив» будет фаворитом в матче с «Рубином». Как ни крути, в усеченном составе казанцам будет сложно повторить успех недельной давности. Все-таки в Международный женский день за коллектив Франка Артиги были как татарстанские морозы, к которым оказались не готовы краснодарские латиноамериканцы, так и давление, которое свалилось на команду Мурада Мусаева в связи с поражением «Зенита» над «Оренбургом».

В это воскресенье не будет ни того, ни другого. Франк Артига не скрывает, что после триумфа над «Краснодаром» на «Рубин» станут настраиваться по-другому и любая недооценка от соперников будет исключена.

«Как вы знаете, с момента приезда наложились трудности, ничего не давалось легко. Хочу напомнить, что в прошлом матче против «Краснодара» команда показала запредельную концентрацию, действовала здорово, приложила массу усилий. Нам стоит действовать в том же духе. Одержать две победы дома – это непростая задача. Но с поддержкой наших болельщиков мы приложим все усилия, чтобы это сделать», – сказал Артига в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Победа над «Краснодаром» обеспечила подопечным Франка Артиги комфортное пребывание в середине турнирной таблицы. И пока лидеры «Рубина» не вернутся в строй, вряд ли от казанцев стоит ожидать каких-то заоблачных результатов. Впрочем, чего однозначно хотят болельщики – повторения хода игры недельной давности. Чтобы против «Локомотива», как и против «Краснодара», «Рубин» не зажимался, действовал от себя и играл в презентабельный футбол.