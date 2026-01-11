Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства
Некоторые лекарства входят в перечень социальных услуг. Кто из жителей Татарстана вправе претендовать на их получение безвозмездно – в материале «Татар-информа».
Кто может получить лекарства бесплатно
- граждане с инвалидностью;
- ветераны боевых действий;
- участники Великой Отечественной войны;
- бывшие узники лагерей, созданных нацистской Германией;
- лица, пострадавшие от воздействия радиации из-за техногенных катастроф или ядерных испытаний;
- Герои СССР или России;
- Герои Социалистического Труда, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.
Какие лекарства входят в число бесплатных
- препараты, признанные жизненно необходимыми;
- лекарства, без которых лечение невозможно;
- спецпитание для детей с ограниченными возможностями здоровья.