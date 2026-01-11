Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые лекарства входят в перечень социальных услуг. Кто из жителей Татарстана вправе претендовать на их получение безвозмездно – в материале «Татар-информа».

Кто может получить лекарства бесплатно

- граждане с инвалидностью;

- ветераны боевых действий;

- участники Великой Отечественной войны;

- бывшие узники лагерей, созданных нацистской Германией;

- лица, пострадавшие от воздействия радиации из-за техногенных катастроф или ядерных испытаний;

- Герои СССР или России;

- Герои Социалистического Труда, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

Какие лекарства входят в число бесплатных

- препараты, признанные жизненно необходимыми;

- лекарства, без которых лечение невозможно;

- спецпитание для детей с ограниченными возможностями здоровья.