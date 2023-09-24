«Кто в лесу хозяин»: отправляясь за грибами и ягодами, опасайтесь «медвежьих углов»

Отважный спаниэль Боня

В интернет-пространстве, социальных сетях немало видеороликов о том, как косолапые выходят на автотрассы, забредают в поселения, исследуют мусорные свалки. Случается, нападают и на людей. Причем иногда такие встречи заканчиваются трагически. Специалисты обобщили 338 фактов нападения бурых медведей на человека в нашей стране с 1932 по 2017 год. Так вот, за 85 лет в таких ситуациях погибли 70 человек и 45 получили ранения. Чаще всего встречи с хозяином леса происходят у охотников, лесозаготовителей, грибников, ягодников, рыбаков.

А вот мои соседи по даче в прошлом году столкнулись со зверем, когда вышли просто прогуляться по лесной дороге за околицу села Гарь, что в Высокогорском районе на границе с Республикой Марий Эл. Как всегда, их сопровождал лохматый спаниэль Боня. Прошли с полкилометра. В какой-то момент пес ощетинился и зарычал. Заметили недалеко от себя двух медвежат. Собака стала облаивать их. А потом все произошло мгновенно: на дороге появилась медведица и, защищая детенышей, бросилась на людей. Спас хозяев спаниэль. Он догнал зверя и стал буквально хватать его за ногу. Медведица отвлеклась на собаку, которая умчалась от нее в лес. Муж с женой бежали в это время в сторону села. Но озлобленная медведица снова погналась за ними. И опять спаниэль стал отважно отвлекать зверя на себя. Наши соседи сумели добежать до первых домов, где и перевели дух: медведица наконец-то отстала… Боня тоже благополучно вернулся домой. Естественно, он стал героем дня для всего села.

Фото: предоставлено Александром Латышевым

Популяция косолапых выросла

А если бы не собака? От неожиданной встречи в лесу с хозяином тайги никто не застрахован. Не далее как две недели назад я тоже рано утром поехал на машине за грибами в сторону заброшенной пасеки и в нескольких сотнях метров от села приметил на песке свежие следы медведицы с медвежатами. Наиболее четкий след сфотографировал. На днях один из местных жителей встретил зверя на лесной дороге, соединяющей наше село с «большой землей». На этой же дороге прошлым летом я и сам, будучи за рулем, встретил медведя. Метрах в пятидесяти от остановившейся машины мишка встал на задние лапы (признак его любопытства), постоял немного и степенно удалился в березняк.

Вывод тут один: медведей в последнее время в наших лесах заметно прибавилось и они стали представлять серьезную проблему для населения. Специалисты приводят цифры: постоянно обитающих в Татарстане медведей – 26, летом их число увеличивается до 60-70. Почему такая разница? Забредают к нам из соседних Марий Эл и Кировской области. И все чаще и более массово.

Это нам подтвердил и известный в Марий Эл биолог-охотовед, старший госинспектор охраны природы заповедника «Большая Кокшага» Михаил Князев: «Действительно, численность бурого медведя в марийской тайге в последние годы увеличилась, животные вынуждены осваивать новые лесные массивы, ведь для благополучного существования одному медведю требуется участок леса радиусом до пятнадцати километров. Вот мишки и устремляются через разделяющую две республики реку Илеть в татарстанские угодья. Тем более что у вас медведь занесен в Красную книгу, а у нас нет».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

И могучий, и умный, и хитрый

Что из всего этого следует? То, что наше отношение к медведю надо менять. Не призываю изъять его из Красной книги и начать отстреливать. Это должны решать компетентные органы. Все-таки, кроме всего, медведь – санитар леса, и он здесь действительно хозяин. Но более активно, широко, целенаправленно учить людей правилам поведения в местах обитания косолапых, при встрече с ними – это очевидно. К сожалению, устное народное творчество зачастую подает нам медведя как могучего, но добродушного и глуповатого животного. (Вспомните хотя бы популярный мультсериал про страдающего от проделок девочки Маши косолапого.) Нет, реальный медведь – умный, хитрый и жестокий хищник. И вести себя с ним необходимо крайне осторожно. Тем более не подходить в лесу к медвежатам, какими бы милыми и забавными они ни казались. Их мамаша, которая обязательно где-то рядом, будет категорически против.

На конфликт с человеком медведь обычно не идет, если только тот сам его не спровоцирует. Конечно, у зверей, как и у людей, у каждого свой характер: какая-то особь агрессивна, какая-то миролюбива, пуглива. Увы, по внешнему виду зверя это не определишь.

Поэтому всегда нужно исходить из худшего сценария встречи и придерживаться выработанных жизнью таежных правил. Во-первых, по возможности не посещать дикие, глухие, далекие от поселений лесные угодья, особенно возле водоемов – мест водопоя зверья. Обращать внимание на следы, которые они оставляют. У медведя это отпечатки лап на почве, развороченные муравейники, ободранная кора на старых деревьях, поломанные кусты той же малины, примятые заросли черники, других ягод, экскременты, места лежки, остатки пищи, клочки шерсти.

Небесполезно в лесу почаще прислушиваться, оглядываться, бросать взгляд вдаль, а не только под ноги в поисках грибов. Должны насторожить хруст сломанных веток, необычные звуки. Однажды собирал опята и услышал, как неподалеку кто-то бормочет. Но откуда тут другие люди? Машин на дороге, кроме моей, не было, пешком в такую глушь вряд ли кто доберется. На всякий случай ушел с этого места. И правильно сделал. Знакомый охотовед потом пояснил: это медведь муравейник ворошил и «бормотаньем» сердился на муравьев, которые защищали свое жилище. Уф! Хорошо, что не пожадничал и оставил тогда богатое месторождение опят.

Фото: очевидцы

Мы в лесу всего лишь гости

Да, медведь обычно без причины на людей не нападает, даже если окажется рядом. Предпочтет уйти или затаиться. Но если зверь дал себя обнаружить, то это уже опасно.

Советов, как вести себя в таком случае, много. Какие-то, на мой взгляд, полезны, какие-то наивны или трудновыполнимы. Ну, вот известное: не смотреть зверю в глаза. То есть практически вообще на него не смотреть? Получится ли? Или медленно пятиться от медведя. Легко сказать… Советуют также распахнуть перед медведем плащ или брезент, поднять на палке шляпу или корзину. Чтобы казаться выше, взобраться на пенек или на плечи товарища, даже… раскрыть над собой зонтик! Ни разу не встречал в лесу грибников с зонтиком. Ни в коем случае не убегать от медведя, иначе он расценит вас как добычу, а скорость у косолапого – до шестидесяти километров в час.

Не игнорируя все эти правила, выскажу мнение: все зависит от вашего самообладания и конкретной ситуации. И поддержу советы держать под рукой отпугивающие пиротехнические средства (всегда в лесу при мне устройство для подачи огневых или звуковых сигналов), а также громко разговаривать, держаться вместе, чаще окликать друг друга. Если приехали в лес на машине, не отходить от нее далеко, по возможности держать дверцы открытыми.

И еще. Грибной сезон нынче не закончился. В лесу появились опята. А это значит, что в предстоящие выходные лесная дорога к нашему селу будет снова заставлена автомашинами любителей тихой охоты, большинство которых и представления не имеют о том, что здешний лес таит опасность встречи с медведями. Почему бы на таких трассах не оборудовать аншлаги с предупреждением об этом и правилами поведения в лесу, в том числе при встрече с медведем? Надо, чтобы люди всегда помнили: лес – это родной дом для диких животных. Здесь они живут. А мы в этом лесу всего лишь гости.

Фото на анонсе: vladimircech / ru.freepik.com