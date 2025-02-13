«Кто угодно, только не «Зенит»!». Нападающий «Чикаго» Михеев о возможном чемпионе РПЛ

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Нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Илья Михеев рассказал, кто, по его мнению, может стать чемпионом РПЛ в текущем сезоне.

Форвард выделил «Краснодар», который набрался опыта с прошлогодней борьбы за чемпионство, а также «Спартак».

«Надеюсь, кто угодно, только не «Зенит»! Не то чтобы я против этой команды, просто после стольких лет его чемпионства хочется уже чего-то нового. Но если снова выиграет, значит, он сильнее, и это тоже надо уважать. И все же, надеюсь, тот же «Краснодар» во время прошлогодней борьбы за «золото» набрался опыта, и он ему поможет. Но для решающего рывка им нужны ребята с характером, понаглее. Посмотрим на «Спартак», которому эта зимняя пауза, мне кажется, вообще была не нужна. Еще чуть-чуть, и они бы догнали лидеров», – передает слова Михеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, на лидирующей позиции первую часть РПЛ завершил «Краснодар». Второе место занял «Зенит», а третье – «Спартак».

Первый матч второй части Премьер-лиги состоится 28 февраля. Сыграют «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Игра начнется в 19:00 по мск.