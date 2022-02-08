От «омикрона» тоже умирают: главный терапевт Татарстана о новом штамме Covid-19

«Омикрон» чаще всего протекает легче предыдущих мутаций, но встречаются и тяжелые, и даже летальные случаи. Кому стоит бояться нового штамма, почему именно дети стали мишенью «омикрона» и когда новая волна пойдет на спад – рассказала главный терапевт Минздрава РТ, профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.

Диана Абдулганиева объяснила, что в омикрон-штамме основной костяк коронавируса сохранен, а значит, остаются и все патологические свойства Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

От заражения до заболевания «омикроном» могут пройти всего сутки

За несколько недель, в которые «омикрон» успел распространиться по Татарстану, врачи уже отметили его особенности и определились, с чем имеют дело.

«Это тот же коронавирус, просто несколько мутировавший в процессе пребывания рядом с человеком. Это однозначно ковид – новая коронавирусная инфекция, просто ее разновидность», – рассказала главный терапевт Минздрава Татарстана, шеф терапевтической клиники РКБ Диана Абдулганиева.

Профессор объяснила, что в омикрон-штамме основной костяк коронавируса сохранен, а значит, остаются и все патологические свойства.

«Одним из отличий является то, что спайк-белок, при помощи которого вирус заходит в клетки человека, он у штамма “омикрон” несколько модифицирован по сравнению с уханьским штаммом, с “дельтой”», – подчеркнула специалист.

Новый штамм быстрее распространяется. Инкубационный период стал короче. По словам Дианы Абдулганиевой, от контакта с инфицированным до заболевания может пройти от 12 до 72 часов. Врач объяснила, что именно из-за этого вирус так быстро распространяется в среде.

Новый штамм быстрее распространяется. Инкубационный период стал короче Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Омикроном» болеют легче, но поражения легких тоже случаются

В эту волну основной удар Covid-19 пришелся на поликлиники, в основной массе татарстанцы болеют коронавирусом легче.

«Мы сейчас в феврале 2022 года, когда иммунная подушка у нашего населения сформирована. Кто-то переболел неоднократно, кто-то переболел и привился, кто-то привился и ревакцинировался. Счет таких людей идет на десятки-сотни тысяч. Течение новой коронавирусной инфекции штамма “омикрон” у этих людей отличается от того, что было год назад, полгода назад», – подчеркнула Диана Абдулганиева.

Однако, исходя из опыта работы с «омикроном», врачи видят, что он тоже способен проникать в легкие, вызывать их тяжелое поражение и даже приводить к летальным исходам.

Врач добавила, что, по данным зарубежных исследователей, после «омикрона» вырабатывается иммунитет. Антитела сохраняются ближайшие 6-8 недель.

Тяжелое течение вируса чаще всего встречается у пожилых людей, которые уже имеют тяжелые заболевания в анамнезе Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Под ударом «омикрона» пожилые, дети и непривитые

Тяжелое течение вируса чаще всего встречается у пожилых людей, которые уже имеют тяжелые заболевания в анамнезе.

«Наша реанимация сейчас заполнена пациентами не как в “дельту” – 35-40 лет, она заполнена пациентами старшей возрастной группы с инсультами, инфарктами, перенесшими оперативное лечение», – отметила профессор.

Начали болеть и дети. Диана Абдулганиева напомнила, что рост детской заболеваемости начался при «дельте».

«Но штамм “омикрон” поражает детскую популяцию очень значимо. Теоретические обоснования этому пытаются сформулировать, та же самая плотность рецепторов АПФ2 в верхних дыхательных путях у детей, которая очевидно ниже, чем у взрослых. Но эта мутация спайк-белка, которая произошла, она позволяет проникать в клетку, минуя этот рецептор АПФ2, так называемое прямое токсическое действие вируса», – объяснила профессор.

У маленьких пациентов возможно поражение легких и миокарда и особое поражение сосудов – не классические тромбозы, которые видят врачи при коронавирусе, а синдром Кавасаки, при нем появляется длительный васкулит с поражением сосудов внутренних органов.

«Штамм “омикрон” поражает детскую популяцию очень значимо» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Два сценария течения новой мутации

Заслуженный врач Татарстана рассказала, что новая мутация Covid-19 сейчас чаще всего протекает по двум сценариям.

«Первый мы чаще всего видим у пациентов с иммунной подушкой, с иммунной прослойкой – переболевших, вакцинированных, ревакцинированных. У этих людей мы чаще всего видим легкое течение в виде осиплости голоса, выраженного ринита, который появляется быстро, в течение нескольких часов», – отметила Диана Абдулганиева.

По словам врача, ларингит – кашляющий хриплый голос – может сохраняться в течение 7-8 дней, другие симптомы проходят быстрее. При этом варианте течения заболевания повышенной температуры может даже не быть или ее можно не заметить, если специально не померять.

«Второй вариант сценария встречается чаще у невакцинированных и некоторых переболевших другими штаммами – это высокая температура 38-38,5, озноб, боли в мышцах – вся симптоматика, характерная для коронавирусной инфекции», – продолжила врач.

Людям, которые не прошли вакцинацию, надо быть особо внимательными к своему здоровью, заметила специалист. Если температура выше 38 градусов в течение двух суток и более, боли в мышцах, то это признаки размножения вируса в организме. В этом случае следует незамедлительно обратиться к врачу и строго соблюдать все рекомендации, ни в коем случае не пить антибиотики и другие лекарства без назначения врача.

Диана Абдулганиева поделилась, что, наблюдая за «омикроном», врачи заметили некую особенность – общий анализ крови пациентов отличается от того, который видели при Covid-19 в предыдущие два года. Анализ стал лучше в плане способности организма бороться с вирусом, организм быстрее начинается бороться с инфекцией.

Врачам очень хочется надеяться, что «омикрон» станет последней мутацией коронавирусной инфекции Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Спад надеемся увидеть в марте»

Сейчас Татарстан находится на восходящей кривой новой волны. Заболеваемость пока растет.

«Это волна тоже закончится, и начало весны мы встретим с гораздо меньшей заболеваемостью, с гораздо более стабильной эпидемиологической ситуацией. Вопрос – станет ли коронавирус сезонным заболеванием? По всем прогнозам, должен, и мы в это верим», – отметила профессор.

Врачам очень хочется надеяться, что «омикрон» станет последней мутацией коронавирусной инфекции. Благодаря «грозному оружию» – вакцинации – болезнь проходит легче. В медицинском сообществе надеются, что вскоре Covid-19 станет как грипп и мы будем так же ежегодно прививаться от определенного штамма.

Именно поэтому Диана Абдулганиева подчеркнула, что повторная вакцинация необходима.

«Ревакцинация – это бустер, это толчок вашему организму к выработке нового количества антител» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Ревакцинация – это бустер, это толчок вашему организму к выработке нового количества антител. У вас есть базовый уровень, который потихоньку начинал снижаться, и вы даете толчок. Мы живем с вакцинацией больше полугода, и мы знаем, что спустя 3-5 дней после ревакцинации титр антител повышается в разы – это очень быстро, это не те три недели, которые были между первой и второй дозами вакцины, например у Спутника V. Ревакцинация по-прежнему нужна, она позволит если и переболеть, то в более легкой форме. Это наше глубокое убеждение», – отметила врач.

Диана Абдулганиева посоветовала татарстанцам использовать маски, не общаться с заболевшими; если кто-то заболел дома, то изолироваться и, конечно, вовремя прививаться.