«Кто-то отдыхал, а кто-то работал»: мэр Челнов поблагодарил за порядок во время каникул

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании выразил благодарность всем, кто в период новогодних праздников обеспечивал порядок и организацию мероприятий в городе.

«Кто-то отдыхал, кто-то в силу своей профессии был на рабочих местах. Выполнял свои обязанности. Мы это видели с коллегами, ежедневно были на работе. Никаких сбоев в работе не было. Город отдыхал, те, кому положено, работали. За это тоже огромное спасибо», – отметил мэр.

Особое признание он выразил медицинскому персоналу. По словам Магдеева, врачам удалось спасти жителя одного из районов Закамья после 65 минут остановки сердца.

В праздничные дни более 25 тысяч челнинцев посетили новогодние мероприятия. Все массовые события прошли спокойно и без происшествий.

Градоначальник поблагодарил также организаторов предновогодних и новогодних мероприятий: работников образования, культуры, спорта, молодежной политики, социально-культурной сферы, творческие и детские коллективы, коллективы художественной самодеятельности, учреждения культуры и глав районов города.

«Предновогодние и новогодние мероприятия – это праздник для жителей, но для тех, кто их организовывал, это серьезная работа, связанная с большой ответственностью, особенно когда в мероприятиях участвуют дети и большое количество горожан. Всем огромное человеческое спасибо за добросовестный труд», – подчеркнул Наиль Магдеев.