«Кто спрыгнул – попал в плен к немцам»: житель Буинска о фронтовой службе своих дедов

Житель Буинска присоединился к акции «Мой герой – моя семья» и рассказал о своих дедушках-фронтовиках.

«Мой дедушка, Хасият Шараев родился 1918 года в Татарской АССР, Буденновский районе, деревне Сорок-Сайдаки. До войны окончил педуниверситет. Был спортсменом по лыжам 1- ого разряда. Когда началась война, его отправили в десантную часть в зону Латвийской Республики в город Таллин, где нужно было очистить участок от немцев», - рассказывает местный житель.

Служил Хасият Шайхуллович на корабле кбф 47 оисб в Балтийском море, и получил воинское звание: красноармеец. В августе 1941-го немецкий снаряд попал в корабль и судно пошло ко дну.

«Те, кто успели спрыгнуть с корабля, попали в плен к немцам, а те, кто были в трюме утонули вместе кораблём», - подчеркивает рассказчик.

В августе 1941 года в Эстонии Хасият Шараев пропал без вести.

Другой дедушка, Шафигулла Шараев родился в 1909 году, также в Татарской АССР, Буинский район, деревня Сорок Сайдаки.

«22 сентября 1941-го Шафигулла Шайхуллович со своими двумя земляками отправился на войну. Их отправили на важный участок в Кировский фронт, воевать против финских и немецких захватчиков.

Получил воинское звание: рядовой. Самое интересное то, что они все вернулись живыми с войны. Министр обороны СССР в 1987 году наградил Шафигулла Шайхулловича орденом Отечественной войны II степени.

фото: «Знамя. Буинский район»