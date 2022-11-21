Кто спасет татарский: государство или энтузиасты?

Зачем изучать татарский язык, надо ли учить грамматику и кто отвечает за сохранение языка: на эти вопросы ученые, преподаватели и школьники отвечали на круглом столе редакции «Миллиард.Татар» на тему «Татарский язык: как вернуть его людям». Обсуждение прошло на татарском языке.

Лилиана Сафина: «Ребенок не виноват, что он не говорит на татарском языке. Бывает, что в свое время родители не способствовали изучению языка» Фото: vk.com/msk_tatar_tele

Можно ли быть татарином и не знать татарский язык?

На этот вопрос участники круглого стола ответили так: нельзя «списывать» людей, которые считают себя татарами, но не говорят на родном языке.



«Иногда приходит человек, который не знает татарский язык. Но он до такой степени пропитан татарским духом, любовью к культуре, к языку. Как мы можем отодвигать такого человека, говорить ему: “Ты недотатарин”. Он ведь не сам виноват, что когда-то выпал из своей маленькой татарской колыбели. Ребенок не виноват, что он не говорит на татарском языке. Бывает, что в свое время родители не способствовали изучению языка», – отметила основатель школы татарского языка «Умарта» Лилиана Сафина.

Только знание языка не определяет принадлежность человека к той или иной нации, считает один из авторов учебника «Сәлам», директор казанской школы №30 Рустем Бахтиев.



«Татарский язык относится к тюркской группе. Бывают случаи, когда язык трансформируется. Может быть, наш язык превратится в тюрко-славянский. В истории есть такие примеры. Например, азербайджанцы относятся к фарси (персы, – прим. Т-и), но их язык тюркский», – сказал Рустем Бахтиев.

Ильнар Шафеев и Алтынбек Закиров учатся в 11 классе школы №55. Они создали сайт и телеграм-канал для изучения татарского языка «Татарча сөйләш» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кто спасает татарский язык: государство, волонтеры или родители?

В обсуждении участвовали не только ученые и преподаватели, но и ученики, которые прямо сейчас изучают татарский язык сами и помогают в этом другим.



Ильнар Шафеев и Алтынбек Закиров учатся в 11 классе школы №55. Они создали сайт и телеграм-канал для изучения татарского языка «Татарча сөйләш».



«В десятом классе нам дали задание – подготовить индивидуальный проект. Мы решили сделать сайт для изучения татарского языка. Я посмотрел другие сайты и понял, что информации недостаточно. Я прочитал книги, учебники, адаптировал информацию и создал сайт и телеграм-канал. Обратная связь есть – многие пишут, задают вопросы, хотят изучать татарский. У нас есть канал и для изучения башкирского языка», – рассказал Ильнар Шафеев.



Его друг Алтынбек Закиров добавил, что татарский язык изучать сложно потому, что татарская речь в школе звучит только на уроках татарского, а вот все остальные уроки ведутся на русском.

Однако спасать татарский язык только силами энтузиастов и волонтеров нельзя. Рустем Бахтиев напоминает, что с 2017 года татарский язык стал необязательным предметом, количество часов на его изучение сократилось. Однако особое отношение Татарстана позволяет выделять деньги на создание учебников, курсов.

Кадрия Фатхуллова: «При КФУ работает центр школы «Ана теле». Преподаватели каждый день проводят онлайн-занятия. Они бесплатные» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На круглом столе выступила и доцент КФУ, руководитель онлайн-школы «Ана теле» Кадрия Фатхуллова.

«Каждый должен внести вклад в сохранение языка. Министерство образования, волонтеры, система образования, учителя – мы все работаем для достижения одной цели. Ни у одного народа нет полноценной онлайн-школы. «Ана теле» существует уже 10 лет. При КФУ работает центр школы «Ана теле». Преподаватели каждый день проводят онлайн-занятия. Они бесплатные. Кроме того, создано много учебников, многие из которых внесены в федеральный реестр», – говорит Фатхуллова.



Она также напомнила, что в КФУ снова открылись бесплатные офлайн-уроки.

Зачем учить татарский?

Эксперты сервиса «Профи» приводят такие данные: в Москве число тех, кто хочет изучать татарский язык, выросло на 20%. Лилиана Сафина, которая ведет занятия по татарскому языку в столице, объяснила такой прирост погрешностью статистики – дело в том, что часть учащихся прервали свое обучение во время пандемии, а сейчас показатели вернулись на докоронавирусный уровень.

Лейля Гарифзянова отмечает, что некоторые родители выбирают татарскую школу потому, что дети здесь более воспитанные, не ругаются нецензурными словами, более прилежные Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Число учащихся выросло в три раза и офлайн, и онлайн. У нас много онлайн-групп, очень много учащихся из Сибири, мы стараемся подстроиться под них по времени. Но это результаты, которые мы сравниваем с пандемией. В этом году в мою группу пришло много русских. Часто это люди из смешанных семей. Один из учеников говорит: «Моя теща из Бугульмы. Она сказала мне: “Я готова умереть, Егор, как только я поругаюсь с тобой на татарском языке”». Но взрывного роста по цифрам нет», – поделилась Лилиана Сафина.



Учитель татарской гимназии №2 им. Ш. Марджани Лейля Гарифзянова отмечает, что некоторые родители выбирают татарскую школу потому, что дети здесь более воспитанные, не ругаются нецензурными словами, более прилежные.

Обойдемся без грамматики?

Учебники татарского языка стали активно критиковать, особенно после 2017 года, мол, они сложные, скучные, перегружены грамматикой.



«Посмотрите, как строится обучение русскому языку. Задания на ЕГЭ усложняются. Если раньше нужно было знать, что жи-/ши- пишется через “и”, то сейчас ты должен знать этимологию, историю языка. А как изучать «Идегей» на татарском языке за три часа в неделю? В нашем языке, культуре много интересного, но нет возможности дать этот материал детям», – посетовал Рустем Бахтиев.

Как один из авторов учебника «Сәлам», он пояснил, что данная программа предназначена для русскоязычных детей. Но ученики, которые свободно говорят на татарском, должны получать более глубокие знания.

Рустем Бахтиев: «В нашем языке, культуре много интересного, но нет возможности дать этот материал детям» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кадрия Фатхуллова, которая участвовала в создании первых учебных программ и учебников на татарском языке еще в 1990-е годы, отметила, что сейчас приоритет отдается коммуникативному методу обучения. Но это не значит, что нужно отбросить грамматику.

«В 1992 году татарский язык был признан государственным. Мы те люди, которые составляли первые программы, учебники. У нас не было опыта. Возможно, учебники были сложными. Но каждые пять лет программа обновлялась. Есть четыре вида учебников, учитель может выбрать. Учебник не может быть плохим, его составляют ученые. Там есть и грамматика, и лексика. Может быть, раньше коммуникации внимание не уделялось», – отметила Фатхуллова.



В Казани все еще есть школы, где обучение ведется полностью на татарском. Как пояснила Лейля Гарифзянова, в татарской гимназии №2 им. Ш. Марджани с 1 по 9 класс все занятия ведутся на татарском языке. В 10-11-х классах на уроках используют и татарские, и русские учебники. Кроме того, учителя гимназии выкладывают уроки в онлайн-школе «Татарча онлайн мәктәп”. Ролики небольшие – по времени они идут 10-15 минут. Есть уроки по химии, обществознанию, истории, окружающему миру, биологии, алгебре, информатике, инженерный курс и т.д. Все уроки проходят на татарском языке.



«Мы надеемся, что наши ученики в будущем продолжат наше дело и сохранят татарский язык», – сказала Лейля Гарифзянова.

Автор: Гуландам Фатхуллина

Фото на анонсе: Рамиль Гали / «Татар-информ»