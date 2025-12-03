Кто сможет выйти на социальную пенсию по старости в 2026 году в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Некоторые жители Татарстана смогут выйти на социальную пенсию по старости в 2026 году. Кого это коснется – в материале «Татар-информа».

Татарстанцам доступны два вида пенсий по старости: страховая и социальная. Для получения страховой пенсии по текущим правилам необходимо иметь 15 лет трудового стажа, а также 30 пенсионных баллов (ИПК). Те жители республики, которые не имеют необходимые стаж или количество баллов, становятся получателями социальной пенсии.

В 2026 году на социальную пенсию по старости смогут выйти мужчины 1957 года рождения и женщины 1962 года рождения. При этом по своему усмотрению человек вправе отказаться от выхода на социальную пенсию и продолжить трудиться, чтобы наработать дополнительные стаж и пенсионные баллы, чтобы претендовать уже на страховую пенсию, которая больше социальной.

Минимальный размер социальной пенсии в следующем году составит 9424,1 рубля. Но если это единственная выплата, которую получает пенсионер, то он получит социальную доплату до прожиточного минимума, который в РТ в 2026-м будет равняться 16 098 рублям.