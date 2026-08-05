Кто сможет оформить пенсию во втором полугодии 2026-го в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во второй половине 2026 года часть жителей Татарстана получит право оформить страховую пенсию по возрасту. Кому именно станет доступен выход на заслуженный отдых – в материале «Татар-информа».

В России продолжается реализация пенсионной реформы, стартовавшей в 2019 году. Изменение пенсионного возраста происходит постепенно и завершится в 2028 году. После окончания переходного периода возраст выхода на пенсию увеличится на пять лет. Для женщин он будет установлен на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет.

В 2026 году оформить пенсию на общих основаниях смогут мужчины, родившиеся в 1962 году и достигшие 64-летнего возраста, а также женщины 1967 года рождения, которым исполнится 59 лет.

Кроме того, право на назначение пенсии сохраняется у жителей Татарстана, которые соответствуют условиям для досрочного выхода на заслуженный отдых. К таким категориям относятся граждане, имеющие предусмотренные законодательством льготы и необходимый стаж.