Кто сможет может выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2026 году некоторые жители Татарстана смогут выйти на пенсию. О том, кто именно сможет уйти на заслуженный отдых – в материале «Татар-информа».

В настоящее время в России поэтапно проводится пенсионная реформа. Повышение возраста выхода на пенсию рассчитано на десятилетний период — с 2019 по 2028 годы.

По завершении реформы возрастной порог увеличится на пять лет: для женщин он составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.

Кто сможет оформить пенсию в 2026 году

В 2026 году право выхода на пенсию на общих основаниях получат мужчины 1962 года рождения, которым исполнится 64 года, а также женщины, родившиеся в 1967 году и достигшие возраста 59 лет.

Помимо этого, оформить пенсионные выплаты смогут жители Татарстана, имеющие законные основания для досрочного выхода на пенсию.