«Кто решил, что они лидеры мнений?»: Аминов раскритиковал современных блогеров

В современном интернет-пространстве стало очень много блогеров — они создают «чудовищный» инфошум и загрязняют чистые информационные каналы. Об этом заявил генеральный директор ТНВ и ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

«Если верить современным словарям, то блогер — это интернет-пользователь, который ведет определенный канал, сайт или страничку. Для своих подписчиков он — лидер мнений в определенной сфере. И вот здесь лично у меня случается когнитивный диссонанс: кто решил, что он лидер мнений», — подчеркнул телеведущий.

Он отметил, что подобные «специалисты» сначала всё знают о коронавирусе, а потом разбираются и в международных отношениях, политике и многих других сферах. Аминов заявил, что блогеры «маму родную готовы захейтить», лишь бы им платили деньги.

«Минус в том, что многие из них не создают нового знания, не обладают элементарными навыками для выработки общественно значимой информации», — резюмировал Аминов.