Кто прототип Деда Мороза, откуда взялась Снегурочка и когда появились елочные игрушки

Новый год – праздник, который отмечает подавляющее большинство россиян. «Татар-информ» рассказывает о том, когда и как он принял свой нынешний вид в нашей стране.





Отмечать наступление Нового года 1 января в России начали при Петре Первом

Фото: commons.wikimedia.org

Когда в России начали отмечать Новый год

Отмечать наступление Нового года 1 января в России начали при Петре Первом. В декабре 1699 года им был издан указ, согласно которому Россия переходила на юлианский календарь, а новое летоисчисление велось от Рождества Христова. Соответственно, наша страна 1 января отметила наступление 1700 года. До этого Новый год отмечался 1 сентября, а летоисчисление велось «от сотворения мира», поэтому 1699 год в России был 7208-м.

Вероятно, на решение Петра перейти на юлианский календарь оказало влияние Великое посольство 1697-1698 гг., в ходе которого русский царь побывал в европейских странах и лично наблюдал за тем, как в них праздновали Новый год. По этой причине в своем указе Петр предписывал «перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых <…> а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить».

Соответственно, украшать дома елями к празднику в нашей стране также начали при Петре. В царском указе даже прописывался срок, в течение которого ель должна была стоять в домах подданных – с 1 по 7 января.

Обычай украшать жилища именно елями русский царь перенял у немцев Фото: гравюра из немецкой книги «50 басен с картинками для детей», commons.wikimedia.org

Почему украшают именно ель

Обычай украшать жилища именно елями русский царь перенял у немцев. В частности, так отмечали Новый год в расположенной неподалеку от Москвы Немецкой слободе, где селили европейцев разных национальностей. У немцев ель считалась символом вечной жизни. В славянской же традиции еловые применялись при проведении ритуальных обрядов, по этой причине данное новшество в России поначалу восприняли без энтузиазма. Но со временем оно прижилось.

Традиция запускать в новогоднюю ночь салюты и фейерверки также уходит корнями в петровскую эпоху. Указом царя предписывалось во время празднования стрелять из мушкетов и пушек.

В 1751 году в Санкт-Петербурге прошел первый бал-маскарад по случаю Нового года Фото: commons.m.wikimedia.org

Первый новогодний «корпоратив» в России

Начало проведению новогодних «корпоративов» было положено императрицей Елизаветой Петровной. В 1751 году в Санкт-Петербурге прошел первый бал-маскарад по случаю Нового года. Участие в нем приняли около 15 тысяч человек. Для гостей торжества были накрыты столы с различными блюдами, сладостями, а также горячительными напитками.

Обмениваться подарками по случаю празднования Нового года в России начали уже при Екатерине Второй. В то же самое время возникла традиция накрывать в этот вечер особенный праздничный стол.

Елочные игрушки вошли в обиход в середине XIX века. В правление Николая Первого в здании Екатерингофского вокзала была установлена первая в истории России публичная елка. Для более привлекательного вида ее украсили игрушками.

В 1935 году советская власть отменила этот запрет. В стране начали повсеместно наряжать елки и проводить праздничные мероприятия Фото: © Анатолий Гаранин / РИА Новости

Запрет Нового года в Советской России

После Октябрьской революции Новый год в нашей стране оказался под запретом как «буржуазный пережиток». Кроме того, в 1918 году Советская Россия перешла на григорианский календарь, который опережает юлианский на 13 дней. Соответственно, 1 января по юлианскому календарю приходится на 14 января по григорианскому. Так возникла традиция отмечать старый Новый год.

В 1935 году советская власть отменила этот запрет. В стране начали повсеместно наряжать елки и проводить праздничные мероприятия. Именно в этот период неотъемлемыми персонажами Нового года стали Дед Мороз и Снегурочка.

Согласно наиболее распространенной версии, историческим прототипом Деда Мороза, как и Санта-Клауса, служит христианский святой Николай Чудотворец Фото: © «Татар-информ»

Кто был прототипом Деда Мороза

Впрочем, образ доброго дедушки с мешком в руках был хорошо знаком в Российской империи еще во второй половине XIX века. В детской литературе того времени он описывается как добрый волшебник, который дарит подарки по случаю наступления Нового года. Правда, в царский период он изображался в синей или белой (серебряной) шубе, красным одеяние главного новогоднего персонажа стало уже в советское время.

Согласно наиболее распространенной версии, историческим прототипом Деда Мороза, как и Санта-Клауса, служит христианский святой Николай Чудотворец. Также есть мнение, что образ «нашего» дедушки произошел от почитаемого восточными славянами духа холода, именуемого Трескуном и Студенцом, или от персонажа русских сказок Морозко.

Привычный нам образ новогоднего волшебника сформировался уже в советское время. В 1937 году Дед Мороз появился на праздничной елке, которая прошла в московском Доме Союзов.

Публичным персонажем Снегурочка стала только в советские годы. В 1937 году вместе с Дедом Морозом она появилась на той самой главной елке страны в Доме Союзов и с того момента стала его неизменной спутницей Фото: © Давид Шоломович / РИА Новости

Как появилась Снегурочка

Официальной датой рождения Снегурочки считается 1873 год, когда вышла пьеса Александра Островского «Снегурочка». В дальнейшем образ спутницы Деда Мороза мелькал и в иных литературных произведениях. Но изначально она была не внучкой, а дочерью главного волшебника.

Нынешний ее образ был создан художниками второй половины XIX века, которые изображали ее в светлом сарафане, белом длинном снежном одеянии или маленькой меховой шубке.

Публичным персонажем Снегурочка стала только в советские годы. В 1937 году вместе с Дедом Морозом она появилась на той самой главной елке страны в Доме Союзов и с того момента стала его неизменной спутницей. В этот период она воспринималась уже именно как внучка Деда Мороза.

Впервые в России первый день года стал выходным в 1897 году по повелению императора Николая Второго Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда 1 января стало выходным днем

Впервые в России первый день года стал выходным в 1897 году по повелению императора Николая Второго. В этот день помимо Нового года праздновалось также Обрезание Господне. После Октябрьской революции Новый год оставался выходным вплоть до 1929 года, когда в рамках «борьбы с религиозными предрассудками» празднование Рождества оказалось под запретом, а 1 января было объявлено рабочим днем.

Дополнительный выходной советским людям вернули лишь в декабре 1947 года указом президиума Верховного Совета СССР. Но тогда перенос выходного в случае выпадения 1 января на нерабочий день не был предусмотрен.

В декабре 1990 года нерабочим праздничным днем стало также 7 января – день празднования православного Рождества. В сентябре 1992 года россияне получили еще один выходной – 2 января. С 2005 года нерабочими в РФ стали дни с 1-го по 5-е, а также 7 января. Текущий порядок отдыха с 1 по 8 января был введен в нашей стране в 2013 году. Последнее время также активно обсуждается вопрос о придании статуса нерабочего дня 31 декабря. В настоящее время официально он считается рабочим днем, но в последние годы благодаря переносам выходных 31 декабря россияне, как правило, отдыхают.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»