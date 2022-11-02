Кто помешает Камиле Валиевой взять новый титул: чего ждать от этапа Гран-при в Казани

Самый масштабный турнир по фигурному катанию в России времен санкций добрался и до Казани. В эти выходные в столице Татарстана фигуристы посоревнуются на льду Дворца спорта. Что может помешать Валиевой выиграть, кто окажется сильнее в битве уроженок Казани и стоит ли ожидать аншлага на трибунах – читайте в материале «ТИ-Спорт».

На этапе Гран-при в Казани сорвалось противостояние Камилы Валиевой с Софьей Муравьевой (на фото) – она не смогла восстановиться к старту и заявилась на один из следующих этапов Фото Михаила Шарова / Юлии Комаровой, fsrussia.ru

Ученица Плющенко не бросит вызов Камиле Валиевой

Третий этап Гран-при России, который пройдет в Казани, ожидается несколько пресным на участников. В начале недели стало известно, что ряд крепких фигуристов не выступят в столице Татарстана. Больше всех пострадало женское одиночное катание. Здесь сорвалось запланированное противостояние Камилы Валиевой с ученицей Евгения Плющенко. Софья Муравьева не смогла восстановиться к старту и решила заявиться на один из следующих этапов турнира. К тому же не будет и партнерши Валиевой по «Хрустальному» Дарьи Усачевой, отказавшейся от участия по тем же причинам.

Сама Камила Валиева пока далека от своей идеальной формы, но даже в таком состоянии она сильнее других фигуристок, заявленных на этап в Казани. После того как Муравьева и Усачева отпали, Камиле предстоит сражаться со вчерашними юниорками. У большинства из них крайне слабые программы, которые не позволят им бороться за победу даже в случае провала Валиевой. Фактически лучшей фигуристке страны будет противостоять только она сама.

Казанский этап дарит главной фаворитке шанс и время для подготовки к основным, более значимым, стартам. В отсутствие конкуренции ученице Этери Тутберидзе ничего не мешает в боевых условиях обкатать программы, потренировать выпавшие четверные и в лайтовом режиме пробиться в финал Гран-при. В общем зачете соревнований Валиева идет второй, уступая лишь Софии Захаровой, выступавшей на двух первых этапах. Победа в Казани автоматически выведет Камилу на итоговый турнир, а при высоких баллах даже позволит забронировать за собой первое место в общем зачете Гран-при.

К тому же история с допинговым делом и ее результатами никак не сдвигается с места и уже будто и не мешает спортсменке. РУСАДА все так же не намерено публиковать сведения по разбирательствам, а WADA в компании с МОК безуспешно запугивают российское агентство судами. Этап в Казани должен пройти для Валиевой куда более спокойно, чем это было в Москве.

Казанцам будет интересно посмотреть на соревнования в парном катании. В этом виде выступят фавориты всего сезона, пара спортсменки из Татарстана Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым Фото Юлии Комаровой, fsrussia.ru

Без Семененко у мужчин, но с двумя уроженками Казани в парном катании

В мужском одиночном катании также есть потери. Здесь из-за проблем со здоровьем снялся Евгений Семененко. Фигурист из группы Алексея Мишина должен был стать одним из конкурентов Дмитрия Алиева за место на пьедестале. Победитель первого этапа Гран-при России на соревнованиях в Казани выступит и вновь окажется в числе фаворитов. Помешать Алиеву в гонке за второй победой подряд могут Андрей Мозалев и Артур Даниелян. Все трое в начале октября выступали за Мемориале Панина. Алиев и Мозалев тогда заняли 4-е и 5-е места соответственно, набрав примерно одинаковое количество баллов. А вот Даниелян провалился, оказавшись за топ-10.

Казанцам будет интересно посмотреть на соревнования в парном катании. В этом виде выступят фавориты всего сезона, пара спортсменки из Татарстана Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым. Им будут противостоять уроженка Казани Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Ясмина в свое время перешла в парное катание из одиночного, где занималась у Этери Тутберидзе. Сейчас в паре с Колесовым они входят в состав сборной России и считаются очень перспективным дуэтом. Третьи участники в парах – Юлия Артемьева и Алексей Брюханов имеют возможность немного подзаработать денег. Заявлены трое, призовых мест столько же. А шансов победить Тарасову и Кадырову почти нет.

В танцах на льду на этапе в Казани заявлены сразу восемь дуэтов. Выделяются из них Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный. Победители первого этапа в Москве будут главными фаворитами и в столице Татарстана. Интересная пара Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, победившая в начале октября на Мемориале Панина. Остальные будут бороться за попадание на пьедестал.

Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова. Мужчины: Артем Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков. Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Танцы на льду: Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

В Казани с посещаемостью должно быть все хорошо. Очевидно, что многие придут посмотреть на Камилу Валиеву и на Тарасову с Морозовым Фото Михаила Шарова / Марии Евтеевой, fsrussia.ru

Интерес к Гран-при России пока разочаровывает

Предыдущие два этапа Гран-при России в Москве и Сочи столкнулись с неожиданной до этого сезона проблемой. Заполняемость трибун на «Мегаспорте» и «Айсберге» была на предельно низком уровне, чего не случалось на соревнованиях с участием топовых фигуристов страны очень давно. И даже на женском одиночном катании, где хедлайнером выступала сама Александра Трусова, на трибунах виднелись большие пустые островки.

В Казани с посещаемостью должно быть все хорошо. Сегодня утром на специализированных сайтах по продаже билетов на произвольные программы оставалось всего около 15 квитков по 2500 рублей. На субботние выступления фигуристов выбора побольше, хотя цены здесь ниже – 2000 рублей. За два оставшихся дня билеты на короткие программы, скорее всего, тоже раскупят. Однако на отдельных соревнованиях проплешины на трибунах будут ощущаться и в казанском Дворце спорта. Очевидно, что многие придут посмотреть на Камилу Валиеву и на Тарасову с Морозовым. А вот у мужчин и танцах на льду ажиотажа нет.

На самом деле, этап в Казани уже сейчас рассматривается как один из самых скучных в Гран-при России. Из-за неучастия Усачевой, Муравьевой и Семененко кандидатов на зрелищное выступление практически не осталось. При этом другие этапы станут гораздо сложнее, в том числе для опытных фигуристок. Та же Трусова рискует оказаться вообще за бортом финала, если вдруг не сумеет попасть в число лучших в Самаре. А ведь там теперь заявлена Муравьева, осталась Самоделкина, а еще есть ученицы Тутберидзе, готовые «сожрать» любую звезду на льду.