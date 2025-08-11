Кто обязан заменить водительские права в Татарстане в 2025 году

Фото: © «Татар-информ»

Некоторым категориям жителей Татарстана в 2025 году необходимо заменить водительские права. Кому следует это сделать – в материале «Татар-информа».

Кому нужно заменить водительское удостоверение

- автолюбителям с истекающим сроком действия водительских прав;

Срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет. Соответственно, получившие права в 2015 году могут поменять их в 2025-м. Но данная категория татарстанцев может по своему усмотрению отложить замену прав до 2028 года, поскольку удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлеваются автоматически на три года. Значит, те татарстанцы, у которых срок прав истек в 2022 году, обязаны заменить их в 2025-м.

- водителям, у которых изменились персональные данные;

Если житель Татарстана сменил фамилию, имя или отчество, то он также в обязательном порядке должен заменить права.

- гражданам, чьи права пришли в негодность;

Если внешний вид удостоверения износился или документ порвался, то татарстанцу также необходимо получить новый документ.

- автовладельцам, утратившим удостоверение;

Если человек потерял документ, то ему необходимо восстановить удостоверение.

- водителям, у которых изменилось состояние здоровья;

Если у татарстанца существенно изменилось состояние здоровья по части органов, важных для управления транспортным средством, например, ухудшилось зрение, то в данном случае также нужно заменить права.