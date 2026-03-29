Кто обязан проходить медосмотр: госслужащие, пищевики и несовершеннолетние

Работодатель не вправе требовать от сотрудника оплаты обязательного медицинского осмотра или направлять его на освидетельствование в не предусмотренных законом случаях. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, если наниматель неправомерно отказывается оплачивать обязательный медосмотр или требует его прохождения без законных оснований, работник может обратиться за защитой своих прав в государственную инспекцию труда – территориальный орган Роструда.

Стенякина отметила, что медицинские осмотры обязательны только для отдельных категорий сотрудников. Законодательство предусматривает несколько видов: предварительные (при приёме на работу), периодические (в ходе трудовой деятельности), внеочередные (по медицинским показаниям) и ежедневные (перед каждой сменой).

Депутат пояснила, что проходить предварительные и периодические медосмотры обязаны государственные служащие, работники пищевой промышленности, общественного питания, торговли, медицинских и детских учреждений, сотрудники вредных и опасных производств, а также те, чья работа связана с управлением транспортом, и несовершеннолетние. Стенякина подчеркнула: если медосмотр является обязательным, работодатель не имеет права допускать сотрудника к работе без его прохождения.