«Кто не спрятался – мы не виноваты»: Магдеев призвал строже наказывать за мусор

За 9 месяцев 2026 года административная комиссия Набережных Челнов рассмотрела более 10 тыс. протоколов. Подводя итоги на утреннем совещании, Наиль Магдеев призвал не делать «убаюкивающих» докладов и потребовал строже наказывать горожан, которые нарушают правила благоустройства, а не ограничиваться бесконечными профилактическими беседами.





«Это же безобразие, если не сказать больше»

Парковка на газонах, незаконная торговля, выброс мусора вне контейнеров, несоблюдение правил при земляных работах и перевозке грузов – с такими нарушениями чаще всего разбирается административная комиссия Набережных Челнов. Об итогах ее работы за девять месяцев доложила заместитель председателя Айзира Хамзина.

Во время доклада Хамзина показала видео, на котором мужчина выбрасывает мусор не в контейнер, а рядом с ним. Запись вызвала резкую реакцию мэра Наиля Магдеева.

«Ни стыда ни совести, да? И возраст вроде уже соответствующий. Вот как к таким людям относиться?» – задал вопрос градоначальник.

Его возмутило не только само нарушение, но и то, насколько легко человек оставил мусор, хотя до контейнера было всего несколько шагов.

«Вот бросил и уехал. Потом говорят, кто-то в чем-то виноват. Один человек в городе виноват за всё. Будем наказывать за такие деяния. Никакой никому пощады не будет. Как к этому относиться? Понятное дело – наказывать», – заявил Магдеев.

Он призвал представителей СМИ чаще обращать внимание на подобные случаи и не превращать обсуждение городских проблем в поиск виноватых среди руководителей районов. «Акценты нужно правильно в таких случаях расставлять. Не все валить только на главу района», – сказал мэр.

«Мимо таких фактов проходить нельзя. Убаюкивающий доклад не должен быть, но это ж безобразие, если не сказать больше», – обратился Магдеев к Айзире Хамзиной.

«Дома у себя никто грязь не разводит»

За девять месяцев административная комиссия провела 112 заседаний и рассмотрела более 10 тыс. протоколов. Самым распространенным нарушением стало размещение автомобилей на озелененных территориях, детских и спортивных площадках – почти 4 тыс. случаев.

Еще 2,8 тыс. протоколов составили за нарушения правил благоустройства, 2,4 тыс. – за незаконную уличную торговлю, 966 – за нарушения порядка размещения наружной информации.

Автоматически выявлять автомобили, оставленные на газонах, помогают комплексы «Дозор». За отчетный период с их помощью рассмотрели 3,9 тыс. нарушений. Сумма назначенных по этим материалам штрафов составила 12,5 млн рублей.

Магдеев подчеркнул, что законопослушным горожанам опасаться автоматической фиксации не стоит.

«Они знают, где можно и нужно поставить автомобиль, а не на зеленую зону. Они знают, что мусор нужно выбрасывать в контейнер, а не около контейнера», – сказал он.

По мнению мэра, проблема не в отсутствии правил, а в нежелании отдельных жителей их соблюдать.

«Дома у себя никто грязь не разводит, семечки на пол не грызет. Фантик от конфет, от мороженого на пол не бросает – нет же. А в городе почему-то можно. Окурки можно с девятого этажа бросать. Мусорить можно, урны переворачивать – кому они мешают?» – перечислил Магдеев.

Штраф в 50 тысяч рублей быстро приучил перевозчиков

В качестве примера того, как наказание влияет на поведение нарушителей, Магдеев привел перевозку инертных грузов без покрытия. Такие автомобили загрязняют дороги, а рассыпающийся груз создает дополнительные проблемы для городских служб.

Нарушения выявляет комплекс «Страж». За девять месяцев комиссия рассмотрела 453 случая перевозки грузов без покрытия – годом ранее их было 573. Число нарушений со стороны юридических лиц сократилось на 41% – с 483 до 283.

Штраф для граждан составляет 5 тыс. рублей, для юридических лиц – 50 тыс. рублей. «Только штрафы ввели, все стали как шелковые», – заметил мэр.

По его словам, город продолжит закупать аппаратно-программные комплексы.

Сначала предупреждать, но не до бесконечности

При этом мэр не призывает отказаться от профилактики. За девять месяцев административная комиссия вынесла более 3,8 тыс. предупреждений. Их применяют за впервые совершенные правонарушения, если они не повлекли вреда жизни и здоровью людей или окружающей среде. Для парковки на озелененных территориях и перевозки грузов без покрытия предупреждение не предусмотрено.

«Вы заметили, что и в таблице количество предупреждений увеличивается? Но предупреждать до бесконечности тоже мы не можем. Предупредили, предостерегли – и дальше должны следовать действия по устранению всех тех нарушений, которые имеют место», – заявил Магдеев.

Он подчеркнул, что комиссия должна добиваться реального результата.

«Административная комиссия – вы не управление социальной защиты. Вы должны вести свою работу справедливо, но строго. […] Те, кто нарушил, должны отвечать», – сказал мэр.

В качестве примера он привел Белоруссию, где, по его словам, высокие штрафы помогают поддерживать чистоту. Магдеев рассказал, как во время поездки на завод «Белкоммунмаш» спросил, почему в городах страны так чисто. В ответ ему привели шутку о жителе, который не нашел урну для обертки от мороженого и поэтому принес ее домой.

«Это шутка, но у любой шутки есть доля истины», – заметил градоначальник.

Торговлю убирают с улиц, мусор фиксирует камера

Еще одно направление работы комиссии – борьба с несанкционированной торговлей. За девять месяцев рассмотрели 2,4 тыс. протоколов за торговлю в неустановленных местах и 136 – за самовольное размещение сезонных торговых объектов. С начала года в Челнах демонтировали 92 нестационарных торговых объекта, в том числе 59 сезонных.

Отдельная камера выявила 36 случаев размещения мусора в не предназначенных для этого местах. Все нарушители привлечены к ответственности. Для граждан штрафы составляют от 2,5 до 3,5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тыс. рублей.

Общая сумма назначенных за девять месяцев штрафов составила 35,4 млн рублей. В городской бюджет поступило 17,5 млн рублей. За неуплату штрафов в установленный срок в мировые суды направили 84 материала.

Подводя итог, Магдеев вновь вернулся к необходимости строгого контроля и личной ответственности жителей за состояние города.

«Мы за то, чтобы город был чистый, опрятный, аккуратный. Кто не спрятался – мы не виноваты. Поэтому административная комиссия – повседневная работа, контроль. […] Порядок должен быть, спрос должен быть. Только так можно содержать город в хорошем состоянии. По-другому не бывает», – заключил мэр.

Фото: пресс-службы Набережных Челнов