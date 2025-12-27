Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ряде случаев работодатели вынуждены оптимизировать численность персонала и проводить сокращения. Однако трудовое законодательство предусматривает категории работников, которых нельзя уволить по данной причине. Кто в Татарстане защищён от сокращения штата — в материале «Татар-информа».

Работники, не подлежащие сокращению

Работодатель не имеет права уволить по сокращению:

- женщин в период беременности;

- сотрудниц, воспитывающих ребёнка младше трех лет;

- одиноких матерей, если ребенку не исполнилось 14 лет, либо если на воспитании находится ребёнок с инвалидностью до 18 лет;

- единственного родителя, обеспечивающего ребенка с инвалидностью;

- родителя малыша до трех лет, если в семье воспитываются как минимум трое детей младше 14 лет и работает только один из супругов.

Кому предоставляется преимущество при равных условиях

Если производительность труда и квалификация работников одинаковы, преимущественное право сохранить рабочее место получают:

- сотрудники с инвалидностью;

- авторы изобретений и рационализаторских предложений;

- работники, имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную тайну;

- лица, награжденные высшими государственными наградами;

- сотрудники, содержащие двух и более иждивенцев;

- родитель, воспитывающий ребёнка в период прохождения вторым родителем срочной военной службы;

- единственный кормилец семьи;

- работники, получившие травмы или профессиональные заболевания на производстве;

- сотрудники, проходящие обучение или повышение квалификации по программам, необходимым работодателю.