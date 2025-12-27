Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане
В ряде случаев работодатели вынуждены оптимизировать численность персонала и проводить сокращения. Однако трудовое законодательство предусматривает категории работников, которых нельзя уволить по данной причине. Кто в Татарстане защищён от сокращения штата — в материале «Татар-информа».
Работники, не подлежащие сокращению
Работодатель не имеет права уволить по сокращению:
- женщин в период беременности;
- сотрудниц, воспитывающих ребёнка младше трех лет;
- одиноких матерей, если ребенку не исполнилось 14 лет, либо если на воспитании находится ребёнок с инвалидностью до 18 лет;
- единственного родителя, обеспечивающего ребенка с инвалидностью;
- родителя малыша до трех лет, если в семье воспитываются как минимум трое детей младше 14 лет и работает только один из супругов.
Кому предоставляется преимущество при равных условиях
Если производительность труда и квалификация работников одинаковы, преимущественное право сохранить рабочее место получают:
- сотрудники с инвалидностью;
- авторы изобретений и рационализаторских предложений;
- работники, имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную тайну;
- лица, награжденные высшими государственными наградами;
- сотрудники, содержащие двух и более иждивенцев;
- родитель, воспитывающий ребёнка в период прохождения вторым родителем срочной военной службы;
- единственный кормилец семьи;
- работники, получившие травмы или профессиональные заболевания на производстве;
- сотрудники, проходящие обучение или повышение квалификации по программам, необходимым работодателю.