«Белые волки-2»: Фарит Фарисов написал книгу о казанских танкистах

Что сегодня стоит за словами «патриотизм» и «мужество», «верность долгу» и «сила духа»? Откуда берется стержень у татарстанских военных и что заставляет развиваться Вооруженные силы страны? На эти и другие вопросы ответ кроется в новой книге «Белые волки-2» Фарита Фарисова, презентация которой прошла в Казанском танковом училище.

В Казанском танковом училище презентовали книгу писателя, председателя Автономии татар Москвы Фарита Фарисова «Белые волки 2»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждого из нас так или иначе коснулись войны»

«Более современной и яркой книги о нашем Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище в России просто не существует. Она должна стать настольной книгой для каждого курсанта, а на занятиях по отечественной истории ее нужно разбирать буквально по абзацам. Чтобы воспитанники знали и понимали, кто они и за кого и что им предстоит стоять стеной», – поделился мнением о книге «Белые волки-2» полковник запаса, ветеран боевых действий, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор исторических наук Вячеслав Ахмадуллин.

Вячеслав Ахмадуллин: «Более современной и яркой книги о нашем Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище в России просто не существует» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В аудитории одобрительно кивают головой, ведь авторская история рассказывает о патриотах Отечества, посвятивших свою жизнь служению в Вооруженных силах СССР и РФ. А собравшиеся знают в этом толк, ведь среди них выпускники училища 78-го, 82-го, 86-го, 90-го и 94-го годов – воспитанники легендарного командира курсантского батальона Александра Сергеевича Слипченко, прозванного Самосой.

«Каждого из нас так или иначе коснулись войны – это и афганская, и чеченские войны, и войны на территории Закавказья, Таджикистана… И в этой книге, которую лично я прочел на одном дыхании, местами ты находишь себя, свои мысли или поступки в той или иной ситуации», – уверен полковник запаса, старший преподаватель военной кафедры МГУ, выпускник Казанского ВТККУ 1982 года Александр Ботов.

Александр Ботов: «В этой книге, которую лично я прочел на одном дыхании, местами ты находишь себя, свои мысли или поступки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры РТ, заместителя председателя Совета муфтиев России, председателя Автономии татар Москвы Фарита Фарисова, то, что на презентации книги собрался цвет представителей военных сил, для него самая высокая оценка работы. «Эти люди за свою жизнь повидали всё, они не умеют лукавить и врать. Если бы книга не зацепила – их бы здесь не было, они бы просто сегодня не пришли», – со скромностью говорит автор.

«Александр Слипченко воспитывал нас по принципу “делай как я”»

Сюжет книги разворачивается вокруг Алексея Сугробова – собирательного образа выпускника Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища с позывным «Самосовский».

Фарит Фарисов: «Александр Сергеевич Слипченко – это настоящий иконостас для офицеров, пример для подражания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда я впервые услышал позывной, меня это зацепило. Между собой “самосовцы” общаются словно на другом языке. Приехав сюда, я начал интересоваться этой темой, и мне стали рассказывать про легендарного командира батальона Александра Сергеевича Слипченко. И я понял, что это настоящий иконостас для офицеров, пример для подражания», – поделился Фарисов.

И хотя сам Самоса в сюжете не фигурирует, но, по словам автора, его образ стал стержнем всего повествования. Через призму методов воспитания и обучения настоящего советского офицера Слипченко в книге ярко показаны будни ратного курсантского труда, радости и успехи будущих командиров-танкистов, их маленькие тайны, связанные с нарушением воинской дисциплины, – всё то, что делает из вчерашних мальчишек воинов и патриотов с большой буквы.

Александр Гущин: «Александр Сергеевич был непоколебим. Очень требователен ко всем и каждому. Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда я поступил в училище еще птенцом, батальон создавал впечатление мощной махины. Каждый мог блеснуть физической подготовкой и навыками управления боевой техникой. И это все заслуга Александра Сергеевича. Еще подъема нет, а он уже на службе. Он воспитывал нас по принципу “делай как я”, на кроссе всегда бежал впереди батальона», – рассказывает начальник кафедры «Управление войсками в мирное и военное время», полковник, выпускник Казанского ВТККУ 1990 года Александр Гущин.

Гущин признается – было и обидно. Те поблажки, которыми часто пользовались курсанты других батальонов, для «самосовцев» были запрещены.

«Между собой “самосовцы” общаются словно на другом языке» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ежедневный утренний кросс в 10 километров иногда выводил из себя, пока другие батальоны пробежали несколько кругов, а остальное время проводили в курилке. Но Александр Сергеевич был непоколебим. Очень требователен ко всем и каждому. Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. Сегодня мы вспоминаем о нем только с благодарностью за его неоценимый вклад в нашу подготовку», – отметил Александр Гущин.

«Самым страшным было, когда Слипченко вступал в наряд»

Полковник запаса, заслуженный учитель РТ, профессор кафедры социальной педагогики и психологии, директор Центра переподготовки и повышения квалификации военнослужащих силовых структур КНИТУ Юрий Кудрявцев уверен – в каждом училище есть хотя бы один столь принципиальный командир. И выбрать в качестве прототипа командира батальона именно Александра Слипченко было верным решением. Ведь этот прообраз отзывается в сердце читателя, даже если он проходил обучение не в Казанском танковом училище.

Юрий Кудрявцев поделился воспоминаниями о Слипченко: «Всегда заступался за достойных курсантов, которых незаслуженно хотели отчислить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Перечитываю книгу и нахожу многие моменты, которые словно с меня списаны. Например, был у меня хулиганский поступок – ушел однажды в самоволку. Захожу в трамвай и вижу – начальник патруля. Двери за мной закрылись, вагон тронулся, а он мне говорит: “Ваше увольнительное”. Достаю первый попавшийся листочек (на котором оказались мое имя и отделение), протягиваю ему, и только двери распахиваются – я пулей вылетаю из вагона. Он за мной. Оказалось, что бежал за мной мастер спорта по легкой атлетике. Но догнать меня не смог. На следующий день взвод построили, вывели меня из строя. Начальник патруля мне говорит: “Стыдно мне, что тебя догнать не смог, поэтому все прощаю”. Правда, командир батальона быстро смекнул, что к чему, и влепил мне три наряда. “Не четыре, потому что убежать от мастера спорта умудрился”», – рассказал Кудрявцев.

Поделился он и тем, что слышал об Александре Слипченко. К примеру, бывший начальник продовольственной службы ему признавался – самым страшным было, когда Слипченко вступал в наряд «Все училище на уши ставил». Он единственный выявил, что субпродукты продавали по цене мяса. «И в этом весь он – само воплощение справедливости. Всегда заступался за достойных курсантов, которых незаслуженно хотели отчислить», – вспоминает Юрий Кудрявцев.

Дочь легендарного комбата Оксана, пришедшая на презентацию вместе с его внучкой, обещала передать отцу всё, что говорили о нем в зале Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для кого-то строгий учитель, а для кого-то – любящий отец. Среди гостей презентации оказалась и дочь с еще совсем юной внучкой самого Александра Слипченко.

«Очень жаль, что сегодня он не смог прийти, но он этого очень хотел. Я обязательно передам ему все то, что сегодня о нем говорили. Действительно, работа всегда была для него на первом месте. Мы часто бывали в училище с братом, и курсанты нашего отца нас в шутку спрашивали: “Когда вы уже дачу купите?” Чтобы хотя бы в выходные отдохнуть. Но все свое свободное время он проводил с нами, с семьей. Всегда был и остается любящим отцом и верным супругом», – рассказала Оксана Слипченко.

На презентацию пришли выпускники училища 1978-го, 82-го, 86-го, 90-го и 94-го годов — «самосовцы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обстоятельства переменчивы, принципы – никогда»

Основные же события повести застрагивают события, развернувшиеся в Чеченской Республике. Через историю Алексея Сугробова красочно описывается, как совершенствовались российские Вооруженные силы, позволившие разгромить преступный интернационал в ходе Второй чеченской кампании.

«Я хотел представить собирательный образ офицера, оказавшего в круговороте событий на территории Чечни. Мне всегда было больно слышать о чеченском ополчении, которое разгромило Российскую армию. Мне хотелось рассказать, насколько мужественно и героически вели себя наши воины. И затем те же ребята участвовали во второй кампании, которая привела к успеху. Почему? Потому что когда войной занимаются не политики, а военные – мы добиваемся успехов. И стержнем в этой истории является образ Александра Сергеевича, через которого видно, где закаляется этот характер», – рассказал о концепции Фарисов.

Фарисов планирует дополнить и переиздать повесть Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фарит Фарисов признается – он планирует отшлифовать, дополнить и переиздать новоиспеченную повесть. «Мне хочется донести до читателя то, как он рассуждает», – обратился к присутствующим автор и зачитал цитату Александра Слипченко.

«Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может. Патриотизм доказывается не словом, а делом. Справедливость так же необходима для жизни, как хлеб. Справедливость – сила, а сила в справедливости. Обстоятельства переменчивы, принципы – никогда. Принцип не терпит исключений. Гражданское мужество и мужество военное проистекает из одного начала. Школа военного училища – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. Нужно крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. Наивысший закон – это благо народа. Отсутствие единой мечты губит весь народ».