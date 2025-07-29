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На главную ТИ-Спорт 29 июля 2025 09:00

Кто на коне, а кто под ним: разочаровавшие и впечатлившие клубы КХЛ на трансферном рынке

Кто из команд КХЛ блестяще проводит трансферные дела, а кто наоборот проваливает

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До начала предсезонных сборов в КХЛ остается буквально пару дней. Вот-вот команды официально выйдут из отпуска. Какие клубы лиги проявили себя ярко на трансферном рынке за два месяца лета, а какие, напротив, разочаровали – читайте в материале «ТИ-Спорта».

Кто на коне, а кто под ним: разочаровавшие и впечатлившие клубы КХЛ на трансферном рынке
Фото: ak-bars.ru

Разочаровавшие. «Ак Барс»

Если говорить о командах, которые стали однозначным разочарованием летом на трансферном рынке, то «Ак Барс» займет в этом списке одно из ведущих, если не лидирующее место. После довольно неудачного дебютного сезона Анвара Гатиятулина казанская команда осуществила всего три трансфера на вход.

Клуб пополнил 35-летний экс-нападающий «Лады» Михаил Фисенко. Кроме того, «Ак Барс» привез из Северной Америки двух иностранцев – форварда Брэндона Биро и защитника Уайатта Калинюка. Некоторые оптимистичные болельщики скажут, что это уже неплохо. Однако о потенциале этих хоккеистов остается только догадываться. Когда в «Ак Барс» приезжал Ник Петан, то это была статусная звезда по меркам АХЛ. Но даже ему пришлось пройти массу трудностей, оказавшись в России.

Биро и Калинюк – игроки весьма средние на уровне АХЛ. В Казань они приедут в качестве определенных «котов в мешке». Заиграют – для «Ак Барса» это будет замечательно. А если нет – то вряд ли это будет для кого-то неожиданностью.

«Ак Барс» был чемпионом по трансферным слухам этим летом в КХЛ. Каждую неделю инсайдеры сватали того или иного игрока в казанский клуб. Однако в конечном итоге все упомянутые хоккеисты уходили в другие команды. Последним таковым игроком стал экс-нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд. Форварду пророчили переход в «Ак Барс» на 70-80 млн рублей год, тем не менее канадец решил выбрать московский «Спартак».

За пару дней до начала предсезонных сборов у казанской команды нет четко сформированного первого и третьего звеньев, а защитников по количеству чуть ли не столько же, сколько нападающих.

Фото: ska.ru

Разочаровавшие. СКА

Еще одним разочарованием на трансферном рынке текущим летом можно считать петербургский СКА. Команда Игоря Ларионова переживает грандиозную перестройку. После сытых и беспечных времен Романа Ротенберга «армейцы» с Невы серьезно видоизменили концепцию клуба. СКА урезал бюджет, отказался от ряда дорогостоящих хоккеистов и переехал в скромный «Ледовый» с самого большого хоккейного стадиона в мире – «СКА-Арены».

В июне-июле стан петербуржцев пополнили Бреннан Менелл из московского «Динамо», Тревор Мерфи из «Сибири», Маркус Филлипс и Игорь Ларионов-младший из «Торпедо», а также Андрей Локтионов из «Спартака». А покинули команду почти два десятка человек. И как будто для сегодняшнего СКА это еще не предел.

Игорь Ларионов лепит новую команду – это понятно всем. Но будет ли нынешний СКА способен составить конкуренцию таким командам как «Трактор», «Локомотив», «Металлург» и «Авангард» в борьбе за Кубок Гагарина? С учетом уровня пришедших хоккеистов на замену ушедшим – верится с трудом. Опасения петербургских болельщиков сейчас прозаичны – как бы СКА не превратился в «Торпедо» версию 2.0.

Фото: ak-bars.ru

Разочаровавшие. «Куньлунь»

Абсолютно непонятные вещи к этому часу происходят в «Куньлуне». К концу июля китайская команда до сих пор не объявила имя нового главного тренера и руководителя клуба. Еще в мае сообщалось, что за трансферную кампанию «Куньлуня» будет отвечать Александр Крылов, который привел «Авангард» к Кубку Гагарина в 2021 году. Однако на деле мы не видим в китайском клубе ни Крылова, ни трансферов.

«Куньлунь» на протяжении последних сезонов базировался в подмосковных Мытищах. Летом 2025 года команда ни с того, ни с сего решила переехать в Санкт-Петербург на «СКА-Арену». Анонсировалось, что в клуб придут в межсезонье солидные инвестиции, а главным тренером «драконов» станет сам Жерар Галлан. По ходу июля в «Куньлунь» сватали Николая Голдобина, Джошуа Ливо и еще ряд звездных игроков КХЛ.

Но пока в социальных сетях команды полное затишье. Каким будет «Куньлунь» в предстоящем сезоне – одному Богу известно. Причем, удивляет, как рознятся новости о китайском клубе. То сначала появляются в прессе слухи о том, что «Куньлунь» будет претендентом на Кубок Гагарина в следующем году, то муссируются разговоры о скором закрытии команды.

Фото: metallurg.ru

Порадовавшие. «Металлург»

Переходим к командам, которые блистательно провели и проводят свои трансферные кампании. Первым клубом в нашем списке идет «Металлург». После вылета в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина от «Авангарда» в 2025 году уральцы сделали правильные выводы.

В предстоящем сезоне коллектив Андрея Разина будет представлять собой крепкую команду с четырьмя убойными звеньями. В июне-июле «Металлург» подписал контракты с Дереком Бараком, Русланом Исхаковым, Никитой Коротковым, Владимиром Ткачевым («Авангард») и Сергеем Толчинским.

На фоне потерь магнитогорцев свежие подписания выглядят куда солиднее и оптимистичнее. Когда на должность «Металлурга» спортивным директором был назначен Евгений Бирюков, было довольно много скепсиса, как хоккеист только-только завершивший игровую карьеру справится с работой на такой столь высокой должности без опыта. Но уже в первый год работы Бирюков отчетливо показывает, какие значимые решения он способен принимать в вопросе селекции клуба.

Фото: hawk.ru

Порадовавшие. «Авангард»

После истории с разрывом контрактов Владимира Ткачева и Джесси Блэккера «Авангард» немного подпортил себе репутацию среди игроков КХЛ. Тем не менее, впечатляет то, какую работу проделывает руководство команды этим летом на трансферном рынке.

Во имя Кубка Гагарина совместно с главным тренером Ги Буше омичи поставили все на кон. Не сосчитать по памяти, сколько игроков покинуло «Авангард» в нынешнее межсезонье, а сколько пополнило.

Среди ключевых подписаний «ястребов» – бесспорно, приезды Дмитрия Рашевского и Александра Волкова. Усилился «Авангард» также некоторым количеством североамериканцев, но о них в КХЛ нам только предстоит узнать, так как большинство из них в прошлом сезоне выступали в АХЛ. Это в первую очередь Максим Лажуа и Джозеф Чеккони.

В недавнем интервью генеральный менеджер омичей Алексей Сопин анонсировал, что трансферная кампания «Авангарда» на данный момент еще не закончена. Из Северной Америки клуб планирует привезти еще как минимум 1-2 легионеров.

Фото: hcadmiral.ru

Порадовавшие. «Адмирал»

Не самый очевидный кандидат в нашем списке, однако успехи дальневосточников этим летом невозможно не отметить. На бумаге «Адмирал» собирает очень солидный состав в преддверии следующего регулярного чемпионата.

«Моряки» со скрипом в минувшем сезоне вышли в плей-офф Кубка Гагарина с восьмого места, опередив «Нефтехимик» всего на два очка. В первом раунде «Адмиралу» не хватило очевидного запаса прочности, чтобы противостоять «Трактору» Бенуа Гру.

Но, судя по всему, в предстоящем сезоне коллектив Леонида Тамбиева нас должен приятно удивить и побороться за место в топ-6 «Востока». За первые два месяца лета дальневосточники подписали Семена Кошелева, Павла Коледова, Дмитрия Шугаева, Игоря Гераськина и Егора Попова.

При довольно скромном бюджете «Адмирала» работа «моряков» на трансферном рынке впечатляет. Если все игроки сработаются с непростым нравом Леонида Тамбиева, то в сезоне 2025/26 нас ожидает еще более неуступчивый и кусачий дальневосточный клуб.

#кхл #хоккей #Ак барс
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