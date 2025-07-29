Кто на коне, а кто под ним: разочаровавшие и впечатлившие клубы КХЛ на трансферном рынке

До начала предсезонных сборов в КХЛ остается буквально пару дней. Вот-вот команды официально выйдут из отпуска. Какие клубы лиги проявили себя ярко на трансферном рынке за два месяца лета, а какие, напротив, разочаровали – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Разочаровавшие. «Ак Барс»

Если говорить о командах, которые стали однозначным разочарованием летом на трансферном рынке, то «Ак Барс» займет в этом списке одно из ведущих, если не лидирующее место. После довольно неудачного дебютного сезона Анвара Гатиятулина казанская команда осуществила всего три трансфера на вход.

Клуб пополнил 35-летний экс-нападающий «Лады» Михаил Фисенко. Кроме того, «Ак Барс» привез из Северной Америки двух иностранцев – форварда Брэндона Биро и защитника Уайатта Калинюка. Некоторые оптимистичные болельщики скажут, что это уже неплохо. Однако о потенциале этих хоккеистов остается только догадываться. Когда в «Ак Барс» приезжал Ник Петан, то это была статусная звезда по меркам АХЛ. Но даже ему пришлось пройти массу трудностей, оказавшись в России.

Биро и Калинюк – игроки весьма средние на уровне АХЛ. В Казань они приедут в качестве определенных «котов в мешке». Заиграют – для «Ак Барса» это будет замечательно. А если нет – то вряд ли это будет для кого-то неожиданностью.

«Ак Барс» был чемпионом по трансферным слухам этим летом в КХЛ. Каждую неделю инсайдеры сватали того или иного игрока в казанский клуб. Однако в конечном итоге все упомянутые хоккеисты уходили в другие команды. Последним таковым игроком стал экс-нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд. Форварду пророчили переход в «Ак Барс» на 70-80 млн рублей год, тем не менее канадец решил выбрать московский «Спартак».

За пару дней до начала предсезонных сборов у казанской команды нет четко сформированного первого и третьего звеньев, а защитников по количеству чуть ли не столько же, сколько нападающих.

Разочаровавшие. СКА

Еще одним разочарованием на трансферном рынке текущим летом можно считать петербургский СКА. Команда Игоря Ларионова переживает грандиозную перестройку. После сытых и беспечных времен Романа Ротенберга «армейцы» с Невы серьезно видоизменили концепцию клуба. СКА урезал бюджет, отказался от ряда дорогостоящих хоккеистов и переехал в скромный «Ледовый» с самого большого хоккейного стадиона в мире – «СКА-Арены».

В июне-июле стан петербуржцев пополнили Бреннан Менелл из московского «Динамо», Тревор Мерфи из «Сибири», Маркус Филлипс и Игорь Ларионов-младший из «Торпедо», а также Андрей Локтионов из «Спартака». А покинули команду почти два десятка человек. И как будто для сегодняшнего СКА это еще не предел.

Игорь Ларионов лепит новую команду – это понятно всем. Но будет ли нынешний СКА способен составить конкуренцию таким командам как «Трактор», «Локомотив», «Металлург» и «Авангард» в борьбе за Кубок Гагарина? С учетом уровня пришедших хоккеистов на замену ушедшим – верится с трудом. Опасения петербургских болельщиков сейчас прозаичны – как бы СКА не превратился в «Торпедо» версию 2.0.

Разочаровавшие. «Куньлунь»

Абсолютно непонятные вещи к этому часу происходят в «Куньлуне». К концу июля китайская команда до сих пор не объявила имя нового главного тренера и руководителя клуба. Еще в мае сообщалось, что за трансферную кампанию «Куньлуня» будет отвечать Александр Крылов, который привел «Авангард» к Кубку Гагарина в 2021 году. Однако на деле мы не видим в китайском клубе ни Крылова, ни трансферов.

«Куньлунь» на протяжении последних сезонов базировался в подмосковных Мытищах. Летом 2025 года команда ни с того, ни с сего решила переехать в Санкт-Петербург на «СКА-Арену». Анонсировалось, что в клуб придут в межсезонье солидные инвестиции, а главным тренером «драконов» станет сам Жерар Галлан. По ходу июля в «Куньлунь» сватали Николая Голдобина, Джошуа Ливо и еще ряд звездных игроков КХЛ.

Но пока в социальных сетях команды полное затишье. Каким будет «Куньлунь» в предстоящем сезоне – одному Богу известно. Причем, удивляет, как рознятся новости о китайском клубе. То сначала появляются в прессе слухи о том, что «Куньлунь» будет претендентом на Кубок Гагарина в следующем году, то муссируются разговоры о скором закрытии команды.

Порадовавшие. «Металлург»

Переходим к командам, которые блистательно провели и проводят свои трансферные кампании. Первым клубом в нашем списке идет «Металлург». После вылета в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина от «Авангарда» в 2025 году уральцы сделали правильные выводы.

В предстоящем сезоне коллектив Андрея Разина будет представлять собой крепкую команду с четырьмя убойными звеньями. В июне-июле «Металлург» подписал контракты с Дереком Бараком, Русланом Исхаковым, Никитой Коротковым, Владимиром Ткачевым («Авангард») и Сергеем Толчинским.

На фоне потерь магнитогорцев свежие подписания выглядят куда солиднее и оптимистичнее. Когда на должность «Металлурга» спортивным директором был назначен Евгений Бирюков, было довольно много скепсиса, как хоккеист только-только завершивший игровую карьеру справится с работой на такой столь высокой должности без опыта. Но уже в первый год работы Бирюков отчетливо показывает, какие значимые решения он способен принимать в вопросе селекции клуба.

Порадовавшие. «Авангард»

После истории с разрывом контрактов Владимира Ткачева и Джесси Блэккера «Авангард» немного подпортил себе репутацию среди игроков КХЛ. Тем не менее, впечатляет то, какую работу проделывает руководство команды этим летом на трансферном рынке.

Во имя Кубка Гагарина совместно с главным тренером Ги Буше омичи поставили все на кон. Не сосчитать по памяти, сколько игроков покинуло «Авангард» в нынешнее межсезонье, а сколько пополнило.

Среди ключевых подписаний «ястребов» – бесспорно, приезды Дмитрия Рашевского и Александра Волкова. Усилился «Авангард» также некоторым количеством североамериканцев, но о них в КХЛ нам только предстоит узнать, так как большинство из них в прошлом сезоне выступали в АХЛ. Это в первую очередь Максим Лажуа и Джозеф Чеккони.

В недавнем интервью генеральный менеджер омичей Алексей Сопин анонсировал, что трансферная кампания «Авангарда» на данный момент еще не закончена. Из Северной Америки клуб планирует привезти еще как минимум 1-2 легионеров.

Порадовавшие. «Адмирал»

Не самый очевидный кандидат в нашем списке, однако успехи дальневосточников этим летом невозможно не отметить. На бумаге «Адмирал» собирает очень солидный состав в преддверии следующего регулярного чемпионата.

«Моряки» со скрипом в минувшем сезоне вышли в плей-офф Кубка Гагарина с восьмого места, опередив «Нефтехимик» всего на два очка. В первом раунде «Адмиралу» не хватило очевидного запаса прочности, чтобы противостоять «Трактору» Бенуа Гру.

Но, судя по всему, в предстоящем сезоне коллектив Леонида Тамбиева нас должен приятно удивить и побороться за место в топ-6 «Востока». За первые два месяца лета дальневосточники подписали Семена Кошелева, Павла Коледова, Дмитрия Шугаева, Игоря Гераськина и Егора Попова.

При довольно скромном бюджете «Адмирала» работа «моряков» на трансферном рынке впечатляет. Если все игроки сработаются с непростым нравом Леонида Тамбиева, то в сезоне 2025/26 нас ожидает еще более неуступчивый и кусачий дальневосточный клуб.