Кто может стать донором крови в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет, если его масса тела превышает 50 кг. Но существуют постоянные и временные противопоказания к сдаче крови. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

Мужчинам разрешается сдавать кровь максимум 5 раз в течение года, женщинам — не более 4. Перерыв между донациями цельной крови должен составлять минимум 60 дней.

Объем забора крови

Обычно у донора берут 450 мл цельной крови — это примерно 7 % от общего объема у взрослого человека. Чтобы такая потеря не повлияла на здоровье, установлены определенные требования:

- Вес свыше 50 кг. При меньшей массе тела стандартный объем забора может вызвать анемию и другие осложнения.

- Возраст от 18 лет. По закону только совершеннолетний человек может самостоятельно принять решение о донорстве.

Безопасность процедуры

Для здорового донора сдача крови не несет опасности. В работе службы крови используются только одноразовые стерильные инструменты, что полностью исключает возможность заражения.

Когда кровь сдавать нельзя

Противопоказания делятся на постоянные и временные.

- Постоянные — не зависят от времени, прошедшего после заболевания или лечения:

инфекционные и паразитарные болезни;

злокачественные опухоли;

заболевания крови.

- Временные — действуют в течение определенного периода:

60 дней после предыдущей донации;

30 дней после выздоровления от ОРВИ, ангины или гриппа;

1 год после родов и 90 дней после завершения грудного вскармливания;

120 дней после татуировки или пирсинга;

120 дней после сеанса иглоукалывания;

от 10 дней до 1 года после прививки — в зависимости от вида вакцины.