news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 августа 2025 09:00

Кто может стать донором крови в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Кто может стать донором крови в Татарстане
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет, если его масса тела превышает 50 кг. Но существуют постоянные и временные противопоказания к сдаче крови. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

Мужчинам разрешается сдавать кровь максимум 5 раз в течение года, женщинам — не более 4. Перерыв между донациями цельной крови должен составлять минимум 60 дней.

Объем забора крови

Обычно у донора берут 450 мл цельной крови — это примерно 7 % от общего объема у взрослого человека. Чтобы такая потеря не повлияла на здоровье, установлены определенные требования:

- Вес свыше 50 кг. При меньшей массе тела стандартный объем забора может вызвать анемию и другие осложнения.

- Возраст от 18 лет. По закону только совершеннолетний человек может самостоятельно принять решение о донорстве.

Безопасность процедуры

Для здорового донора сдача крови не несет опасности. В работе службы крови используются только одноразовые стерильные инструменты, что полностью исключает возможность заражения.

Когда кровь сдавать нельзя

Противопоказания делятся на постоянные и временные.

- Постоянные — не зависят от времени, прошедшего после заболевания или лечения:

инфекционные и паразитарные болезни;

злокачественные опухоли;

заболевания крови.

- Временные — действуют в течение определенного периода:

60 дней после предыдущей донации;

30 дней после выздоровления от ОРВИ, ангины или гриппа;

1 год после родов и 90 дней после завершения грудного вскармливания;

120 дней после татуировки или пирсинга;

120 дней после сеанса иглоукалывания;

от 10 дней до 1 года после прививки — в зависимости от вида вакцины.

#донор #донорство #доноры #донорская кровь #донор крови #доноры крови #сдача крови #кровь #полезная информация #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

12 августа 2025
Жителей четырех городов Татарстана просят пройти в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

Жителей четырех городов Татарстана просят пройти в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

12 августа 2025