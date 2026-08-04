Кто может рассчитывать на ежегодную семейную выплату в Татарстане

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С 2026 года начала действовать новая мера государственной поддержки в рамках национального проекта «Семья» — ежегодная семейная выплата. Кто может рассчитывать на эту помощь и как ее оформить – в материале «Татар-информа».

Что такое семейная выплата?

В течение календарного года с доходов работающих родителей удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке от 13%. После подачи заявления производится перерасчет налога по льготной ставке 6%, а разница между удержанной и пересчитанной суммой возвращается заявителю единовременно. Именно этот возврат и называется ежегодной семейной выплатой.

Следует учитывать, что перерасчет производится только за год, предшествующий обращению. Например, в 2026 году можно получить выплату по итогам 2025 года, в 2027 году — за 2026 год и далее по аналогичной схеме.

Кто имеет право на выплату?

Получателями ежегодной семейной выплаты могут стать работающие родители, воспитывающие не менее двух детей. Возраст детей должен составлять до 18 лет либо до 23 лет при условии их обучения по очной форме в образовательной организации (за исключением программ дополнительного образования). На получение выплаты также вправе претендовать усыновители, опекуны и попечители.

Основные условия назначения выплаты

Для оформления ежегодной семейной выплаты необходимо соответствовать следующим требованиям:

- в семье воспитываются двое или более детей младше 18 лет либо до 23 лет, если они обучаются очно;

- в течение года, предшествующего обращению, заявитель уплачивал налог на доходы физических лиц;

- заявитель и дети являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на ее территории;

- среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума, установленного в регионе;

- имущество семьи (движимое и недвижимое) соответствует установленным нормативам.

Если родители разведены, это само по себе не является препятствием для получения выплаты. Каждый из них вправе подать заявление самостоятельно, если соблюдены все предусмотренные условия. При этом для разведенных родителей действует дополнительное требование — отсутствие задолженности по уплате алиментов.