Кто может получать государственную социальную стипендию в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одной из мер государственной поддержки студентов служит социальная стипендия. Кто вправе на нее претендовать в Татарстане – в материале «Татар-информа».

Государственная социальная стипендия предоставляется студентам очной формы обучения на бюджетной основе независимо от их успеваемости. Получателями могут стать:

- сироты и лица, оставшиеся без родителей;

- учащиеся, потерявшие обоих родителей или единственного родителя во время учёбы;

- люди с ограниченными возможностями здоровья с детства, а также дети-инвалиды и инвалиды I и II групп;

- студенты, ставшие инвалидами в результате прохождения военной службы или приобретённых там заболеваний;

- ветераны боевых действий;

- граждане, отслужившие по контракту не менее трёх лет и уволенные по причинам: истечение контракта, ухудшение здоровья, организационные изменения, нарушение условий воинской частью или семейные обстоятельства;

- пострадавшие от радиационных аварий, включая Чернобыльскую катастрофу и другие аналогичные события;

- учащиеся, которые получают государственную социальную поддержку.

Повышенная социальная стипендия предоставляется:

- студентам первых двух курсов с отличной или хорошей успеваемостью, относящимся к льготным категориям;

- студентам до 20 лет, если единственный родитель является инвалидом I группы.

Для оформления необходимо обратиться в соответствующий отдел университета (деканат, профком или отдел социальной работы) и предоставить документы, подтверждающие право на получение льготы: справки, удостоверения, военный билет и другие необходимые бумаги.