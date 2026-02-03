Кто может получать государственную социальную стипендию в Татарстане
Одной из мер государственной поддержки студентов служит социальная стипендия. Кто вправе на нее претендовать в Татарстане – в материале «Татар-информа».
Государственная социальная стипендия предоставляется студентам очной формы обучения на бюджетной основе независимо от их успеваемости. Получателями могут стать:
- сироты и лица, оставшиеся без родителей;
- учащиеся, потерявшие обоих родителей или единственного родителя во время учёбы;
- люди с ограниченными возможностями здоровья с детства, а также дети-инвалиды и инвалиды I и II групп;
- студенты, ставшие инвалидами в результате прохождения военной службы или приобретённых там заболеваний;
- ветераны боевых действий;
- граждане, отслужившие по контракту не менее трёх лет и уволенные по причинам: истечение контракта, ухудшение здоровья, организационные изменения, нарушение условий воинской частью или семейные обстоятельства;
- пострадавшие от радиационных аварий, включая Чернобыльскую катастрофу и другие аналогичные события;
- учащиеся, которые получают государственную социальную поддержку.
Повышенная социальная стипендия предоставляется:
- студентам первых двух курсов с отличной или хорошей успеваемостью, относящимся к льготным категориям;
- студентам до 20 лет, если единственный родитель является инвалидом I группы.
Для оформления необходимо обратиться в соответствующий отдел университета (деканат, профком или отдел социальной работы) и предоставить документы, подтверждающие право на получение льготы: справки, удостоверения, военный билет и другие необходимые бумаги.