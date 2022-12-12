«Кто может называться патриотом?»: в Казани стартовал Всероссийский патриотический форум

В Казани стартовал Всероссийский молодежный патриотический форум «Города трудовой доблести». Он собрал более 200 представителей работающей молодежи из разных регионов страны, которые обсудят наиболее успешные практики патриотического воспитания на предприятиях. По итогам участники разработают рекомендации, которые распространят на производствах в городах трудовой доблести.

Торжественное открытие форума прошло в Поволжском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма. «Мы считаем, что это может повлиять на корпоративную культуру, ведь когда ты работаешь на предприятии, историю которого знаешь, укрепляются трудовые династии. Наша задача – поддержать молодых людей и убедить их, что работать на предприятии – это почётно и нужно. Мы хотим, чтобы ребята продолжили развивать предприятия Татарстана», – отметила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Для участников подготовлена образовательная программа, пройдут мастер-классы по таким темам, как критическое и системное мышление и управление командами. Помимо этого, молодые активисты посетят ведущие предприятия Татарстана и возложат цветы в память о героях в Парке Победы.

В Поволжском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма открылась фотовыставка, посвященная трудовому подвигу городов России в годы Великой Отечественной войны. На ней можно увидеть архивные кадры, на которых запечатлены ключевые предприятия республики. По мнению депутата Госдумы РФ от РТ Татьяны Ларионовой, эту выставку надо оцифровать и распространить по всем школам республики.

«Мне очень хотелось бы, что эта выставка была не только в этом помещении, но и была оцифрована и стала достоянием каждого школьника и молодого человека, который помнит и чтит историю своей страны», – подчеркнула она.

Ларионова поделилась впечатлениями и о самом форуме – по ее мнению, сейчас особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию.

«Сегодня Всероссийский молодежный патриотический форум актуален как никогда. Мы должны не просто говорить о патриотизме, но и думать, кто вроде может считать себя патриотом и может сделать для мира, согласия и взаимопонимания. Это все должно начинаться с семьи, собственного дома и [чтобы] продолжалось не только в нашей стране», – заявила Ларионова.