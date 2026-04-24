Кто лучше - Билялов или Арефьев: серия «Ак Барса» против «Магнитки» ставит вопросы

«Ак Барс» славится сильной вратарской школой, но перед серией плей-офф с «Металлургом» эта линия вызывает некоторые сомнения. Основной голкипер Тимур Билялов успел восстановиться после очередной травмы перед турниром. Выдержит ли 31-летний голкипер раунд с «Магниткой» в одиночку или потребуется помощь Максима Арефьева - в материале «ТИ-Спорта».





Вратарская линия – одно из слабых мест «Ак Барса» в серии с «Металлургом»

В эти выходные стартует серия полуфинала плей-офф между «Ак Барсом» и «Металлургом». На данный момент в этой паре по уровню противостояния две примерно равные по силе, но совершенно разные команды. Подопечные Анвара Гатиятулина представляют собой системную команду, играющую из под давления. Коллектив Андрея Разина - техничный и быстрый.

Перед стартом текущей серии сомнения у татарстанской команды в первую очередь вызывает вратарская линия. Эта проблема тянется за татарстанцами на протяжении нескольких последних сезонов и связана она, прежде всего, с травмами ключевого голкипера Тимура Билялова. Перед стартом сезона-2025/26 обострил ситуацию с дефицитом кадров среди вратарей в Казани отъезд Амира Мифтахова в Северную Америку. Не сказать, что на последнего возлагались большие надежды, но с его присутствием менеджменту клуба было куда спокойнее. У Мифтахова во всяком случае уже имелся опыт на уровне КХЛ и в плей-офф.

Вайсфельд: «Вратарская бригада сильнее у «Металлурга»

В «Ак Барсе» не стали торопиться с поиском вратаря на замену Амиру Мифтахову, так как в лиге не было свободных голкиперов удовлетворяющих уровню конкуренции в команде, а на поиск качественного легионера нужно потратить больше времени. Да и нет таковых на примете. А возможно в Казани понадеялись на скорое возвращение Мифтахова. Кроме того, в АХЛ выступает еще один воспитанник казанской системы Артур Ахтямов. Правда надежды татарстанцев на возвращение последнего развеялись окончательно после переподписания Ахтямовым контракта с «Торонто» еще на три года. А на вопросы от журналистов, касающиеся усиления вратарской линии, наставник казанцев Анвар Гатиятулин отвечал весьма однозначно и обобщенно, мол поиски менеджентом клуба ведутся постоянно по нескольким позициям.

Вместе с тем в Казани сделали ставку на внутренние резервы и дали шанс 22-летнему Максиму Арефьеву, который этой возможностью сумел воспользоваться. В минувшем регулярном сезоне он провел 16 игр при проценте отраженных бросков - 92,9% и коэффициенте надежности - 2,06. Некоторые сомнения вызывали его выступления в плей-офф, из-за отсутствия кубкового опыта. Однако Арефьев получил возможность сыграть в двух матчах текущего розыгрыша и в очередной раз доказал всем, что он хороший и перспективный вратарь. При нем казанская команда пропустила всего две шайбы и в обоих встречах одержала победы - над «Трактором» в Челчбинске и дома над минским «Динамо».

Хоккейный эксперт и бывший судья КХЛ Леонид Вайсфельд накануне серии казанцев с «Магниткой» заявил, что вратарская бригада сильнее у «Металлурга». Также он выказал сомнения относительно здоровья Тимура Билялова и одновременно выделил Максима Арефьева.

«Считаю, что вратарская бригада сильнее у «Металлурга», но играть будет один голкипер. По Тимуру Билялову у «Ак Барса» у меня один вопрос: как у него со здоровьем, не помешают ли травмы? Максим Арефьев мне очень нравится, но у него нет кубкового опыта. С другой стороны, у Ильи Набокова из «Металлурга» его тоже не было, но это не помешало ему стать MVP плей-офф и выиграть Кубок Гагарина. Так что здесь всё близко, – сказал Вайсфельд «Чемпионату».

У Билялова больше шансов чем у Арефьева сыграть против «Магнитки» из-за большего опыта

В начале марта Тимур Билялов получил очередную травму, но к счастью для 31-летнего вратаря, восстановление заняло не больше месяца. Так что к старту плей-офф Билялов был готов, но и здесь история с его выздоровлением прошла буквально на тоненького. Несколько последних лет Билялов получал одного характера травмы - повреждением нижней части тела (травма паха) и похоже она уже перетекла в хроническую. Это вызывает немало опасений ведь в любой момент может произойти рецидив.

Известно, что с учетом постоянных травм Тимур Билялов теперь более серьезно подходит к разминкам. За 31-летним голкипером закрепилась репутация одного из самых надежных и техничных в лиге. Он обладает подвижным стилем в воротах и быстрой реакцией, что является его несомненным плюсом, учитывая небольшие габариты.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Билялов выдает стабильный результат и, пожалуй, один из лучших в плей-офф за «Ак Барс». На его счету семь игр при ОБ - 93,9% и к.н. - 2,02. Наряду с текущими результатами можно сравнить сезон-2023/24, когда за пять матчей он продемонстрировал статистику при ОБ 93,5% и к.н. 2,15. При этом из года в год в кубке Тимур Билялов выступает лучше нежели в «регулярке».

В сезоне-2025/26 Билялов провел большую половину чемпионата (47 игр). Возможно тренерскому штабу стоило дать больше возможности Максиму Арефьеву в «регулярке» дабы поберечь силы Тимура Билялова на плей-офф. Ведь с вероятностью в 99,9% именно он будет принимать участие во всех матчах против «Магнитки». Во-первых потому что у 31-летнего голкипера большой опыт во встречах такого уровня. Во-вторых, Билялов зарекомендовал себя психологически устойчивым вратарем во время важных матчей и значимых отрезков.

Стоит отметить, что по потенциалу 22-летний Максим Арефьев перспективнее Тимура Билялова. Однако в предстоящей серии против «Металлурга» у него объективно шансов сыграть мало. Во всяком случае пока здоровый Тимур Билялов пользуется большим доверием со стороны руководства и тренерского штаба.