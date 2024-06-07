«Кто, кроме нас, страну защитит?»: три истории бойцов-контрактников Татарстана на СВО

Участник специальной военной операции Иван Хомяков с позывным Пермь — военнослужащий по контракту

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Папа сказал мощные слова: «Сын, либо со щитом, либо на щите»

Участник специальной военной операции Иван Хомяков с позывным Пермь — военнослужащий по контракту. Он рос в семье с патриотическими взглядами и с детства хотел стать военнослужащим, но в армию его не взяли из-за хронической болезни.

«В армию меня не взяли. Я расстроился, поскольку рос и воспитывался в патриотической семье. Бабушка, дедушка воевали», — пояснил военный.

У Ивана бабушка была связистом и дошла до Кенигсберга, а дед был одним из первых десантников-инструкторов. «Поставили мне ОГВС (ограниченно годен к военной службе). И, в общем-то, вся моя карьера, которую я строил у себя в голове, закончилась на том, что мне поставили этот штамп», — заявил Иван.

После этого Иван работал по профессии — строителем. Однажды ему пришлось приехать в долгую командировку в Казань, где он и познакомился со своей будущей супругой. Потом он женился и переехал, уже окончательно, в Высокогорский район. Это был 2015 год, тогда на Украине уже шел вооруженный конфликт.

Когда началась мобилизация, Иван решил пойти добровольцем. Однако тогда попасть на передовую не получилось. «К ноябрю 2022 года я уже окончательно принял решение, в первую очередь — позвонил отцу. Он тогда сказал мощные слова: „Сын, либо со щитом, либо на щите“», — вспомнил военный.

Иван уехал в одно из добровольческих подразделений в ДНР. На передовую отправили после учений. Свою первую боевую задачу Иван помнит до мелочей. Нужно было взять высоту.

«Тяжелый был бой. С нашей группы 15 человек, троих мы тогда потеряли. Погибли пацаны. Остальные все с ранениями уехали по госпиталям», — вздохнул боец.

Командир определил новобранцев в группу эвакуации. Иван с товарищем вытаскивали раненых. Они шли около километра под обстрелом противника.

«И вот когда уже эвакуировали раненых, последний вот этот рубеж. Бегу к окопу и слышу прилет – и всё, мне ничего не остается, кроме как прыгать в этот окоп», — рассказал он.

Приземление в окоп было неудачным. Иван порвал связки на ногах и попал в госпиталь.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Был еще один запоминающийся момент в этой истории. Они потеряли связь с командиром группы и уже не надеялись его увидеть в живых, но случилось чудо.

«Я смотрю — командир! Да ладно? Я к нему бегу, а он идет наглухо контуженный. Взгляд рассеянный, не видит ничего», — вспоминает Иван.

По его словам, командир шел «легкой» походкой и прихватил не только свой, но и трофейный автомат. На всякий случай.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«И представляете, там очень плотно насыпали минометами. И он идет, как картинка из кино: взрывы, земля трясется, и он идет такой», — добавил солдат.

После окончания контракта Иван вернулся домой. Сейчас он работает по профессии и занимается творчеством, создал группу под названием «Добробат». Особенность коллектива в том, что в нем собрались участники спецоперации и они поют только песни патриотической тематики, которые пишет сам Иван.

Солдаты подписали автоматы позывным командира

Командира штурмового батальона бойцы называют Родимый. Солдат из Лениногорска вернулся на передовую после тяжелого ранения, решив не оставаться дома на полный курс реабилитации. Месяц назад его вновь ранило. Родимый получил ожоги. Сейчас он проходит лечение.

«Я очень надеюсь, что война для нашей семьи уже закончилась. Уж слишком тяжелые ранения на СВО получил мой муж как в 2023 году, так и сейчас: тяжелая контузия, практически полная глухота, осколочные ранения в шею, грудь, ногу, многочисленные мелкие осколки в глазах», — поделилась Анастасия Насырова.

Командира штурмового батальона бойцы называют Родимый Фото из архива бойца

Радик Насыров — боевой офицер, выпускник Суворовского училища и Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища. Сразу после выхода на пенсию в связи с выслугой лет, в 2011 году семья обосновалась в Лениногорске, откуда родом родители супруги.

В этом городе Радик получил еще одно образование – помощника бурильщика – и начал работать вахтовым методом. С началом спецоперации отправился на передовую. Дома его остались ждать жена и четверо детей.

Фото из архива бойца

«Про его тяжелое первое ранение знали все, кроме меня. Муж, щадя мои чувства, просил никому не сообщать об этом. Намного позже написал: „Меня немножко ранило“. А на самом деле были практически смертельные осколки в легком, глубокие ранения начиная от спины и до самой щиколотки ноги. Лишь благодаря профессионализму и оперативности врачей в госпитале сначала Белгорода, а потом Москвы Радик выжил», — продолжила Анастасия.

Когда его ранило в первый раз, бойцы сделали все, чтобы быстро доставить его до госпиталя. Ожидая командира после лечения, солдаты подписали автоматы его позывным — Родимый. И он вернулся «за ленту» к своим бойцам.

Фото из архива бойца

В этом году он вновь получил ранения. Четвертого мая трое военных – Родимый, Барсук и Академик – находились в блиндаже, ждали начала онлайн-совещания, когда услышали, как на крышу приземлился дрон. Все замерли, по звуку определив, что это «Баба-яга» — вражеский тихоходный дрон-камикадзе, начиненный взрывчаткой. Через несколько секунд раздался взрыв.

Понимая, что нужно сообщить своим о произошедшем, Родимый пытался нащупать рацию. Вытаскивая правую руку из-под завалов, он сорвал с нее обожженную кожу. Превозмогая боль, наощупь он нашел рацию и сообщил о том, что их засекли. С поля боя эвакуационная бригада откопала и вынесла троих товарищей и доставила в госпиталь. Радик Насыров награжден медалью «Воинская доблесть» II степени.

Это ранение было еще тяжелее первого, Радик попал в реанимацию, два дня военные хирурги боролись за жизнь.

«Сказал мне: „Я живой, только был в реанимации. Меня только сейчас перевели в палату“. Я спросила: „Что? Говори конкретно и ничего от меня не скрывай, всё что есть“. Он сказал: Сильные ожоги. „Когда будет телефон, я покажу, какой я обезображенный“. Были ожоги лица, рук, ног. Ребра сломанные, как выяснилось», — вспоминает Анастасия.

Родимый пока в больнице, его ждет пластическая операция. После госпиталя со своей семьей отправится в санаторий. Бойцу и его родным положены путевки от Минобороны РФ. Обслуживание в медицинских учреждениях проводится комплексно и бесплатно.

Фото из архива бойца

Учитель биологии из РТ выбрал службу по контракту

Глава Кайбицкого района Татарстана Альберт Рахматуллин встретился с Александром Губеевым — уроженцем села Хозесаново, служащим по контракту во время специальной военной операции и приехавшим в краткосрочный отпуск.

Во встрече также приняли участие заместитель главы района Рамис Хаялиев, майор в отставке Ильхам Хуснутдинов и супруга бойца — Вероника. Глава района расспросил земляка об обстановке в зоне спецоперации, условиях жизни.

Александр Губеев ушел в зону СВО, подписав контракт по собственному желанию в августе прошлого года. Служит водителем в Луганской области. Это его первый приезд в отпуск.

«Двадцать шесть лет преподавал биологию и химию в Хозесановской средней школе, одновременно в течение восьми лет преподавал биологию и химию в Чутеевской средней школе. Потому и выбрал себе позывной Биолог. Во время отпуска в родной школе организовали теплую встречу с коллегами и учениками. Я ответил на интересующие их вопросы. На военную службу по контракту пошел по собственному желанию. Нисколько не жалею об этом, потому что защита родины — священный долг каждого мужчины. Кто, кроме нас, страну защитит?» — заявил боец.

Глава Кайбицкого района РТ встретился с Александром Губеевым — уроженцем села Хозесаново, служащим по контракту в зоне СВО Фото предоставлено Мингазизом Сунгатуллиным

Супруги Губеевы воспитали троих детей. Вероника, которая много лет работала в сфере животноводства, теперь трудится продавцом в частном магазине в родном для нее соседнем селе Чутеево в Чувашии.

Старшая дочь Алина учится в ординатуре медицинского университета в Казани. Самый младший, Макар, окончил седьмой класс. Михаил в настоящее время проходит службу в рядах Вооруженных Сил России в Волгоградской области и должен вернуться домой 15 июня. «Мне нужно прибыть в свою часть 10 июня, потому с сыном увидеться не сможем», — отметил Александр.

«Для нас все, кто участвует в спецоперации, — герои, настоящие патриоты. <...> На их долю выпала защита страны. Пусть наши ребята не переживают за свои семьи, мы будем поддерживать их в это нелегкое время. Желаем всем благополучно вернуться в родные края. Это общее желание жителей нашего района и страны. Желаю вам доброго пути, а семье — стойкости и терпения», — сказал Альберт Рахматуллин.

Фото: пресс-служба главы Кайбицкого района

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.