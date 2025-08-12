«Кто критикует, пусть сам не возвращается». Губерниев о российских спортсменах без флага

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь высказался о тех российских спортсменах, которые готовы выступать без флага и гимна России. Он отметил, что любые критики российских атлетов могут сами устраивать локальные бойкоты, а спортсменов не трогать.

«Фигуристы поддержали выступление без флага и гимна? К такой позиции наших спортсменов отношусь нормально. У нас нет другой альтернативы сейчас. Пусть едут и выступают. Пловцы вот поехали без флага и гимна, и что? Принесли нам радость и счастье. А флаг и гимн вернём – всему своё время.

Позиция тех, кто выступает за возвращение только с флагом и гимном? Пусть они и не возвращаются, а другие будут возвращаться. Вот кто так говорит – те пускай не возвращаются, не выступают и объявляют бойкоты. А все остальные будут выступать и при этом прекрасно себя чувствовать, как наши пловцы и фехтовальщики.

Вопросов, из какой страны спортсмен, и так нет. Только у тех людей, которые почему-то сейчас рассказывают, что и как надо делать действующим спортсменам», – цитирует Губерниева издание Sport24.

Ранее появилась информация, что большинство российских спортсменов согласились бы принять участие в международных соревнованиях даже с учетом, что поначалу им будет не разрешено участвовать с официальной символикой Российской Федерации.