«Кто кого воспитывает?»: о чем говорили на форуме «Родные – Любимые» в Казани

Татарстанское отделение «Движения первых» провело сегодня форум «Родные – Любимые» в рамках Года семьи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Форум наполнен любовью, теплотой и заботой»

Форум «Родные – Любимые» в рамках Года семьи в России провело сегодня татарстанское отделение «Движения первых» в казанском ДК Химиков. Перед началом мероприятия в холле были проведены несколько мастер-классов, в которых родители могли поучаствовать вместе со своими детьми. Здесь и раскраска большого рисунка с символикой форума и поделки из бумаги, сделали и фотозону с яркими персонажами.

Открылся форум чередой детских номеров. Занятно, что они были выстроены так, чтобы объединить все собравшиеся поколения. Прозвучали песни от детских современных до вечных хитов из «Бременских музыкантов».

Перед началом мероприятия в холле были проведены несколько мастер-классов, в которых родители могли поучаствовать вместе со своими детьми Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем слово для приветствия предоставили помощнику Раиса РТ, руководителю регионального отделения «Движения первых» Тимуру Сулейманову.

«Атмосфера и обстановка нашего форума предполагает душевный разговор. Он наполнен любовью, добротой, теплотой и заботой. Мы понимаем, что если ребенок сам не поверит и не захочет чего-то, то все бесполезно, не помогут никакие призывы или наставления. Но вот если он захотел, то уже начинаешь думать, кто кого воспитывает. Это двусторонний процесс. Мы любим и думаем, что воспитываем, но и они так же влияют на нас, как и мы на них», – отметил Сулейманов.

Слово для приветствия предоставили руководителю регионального отделения «Движения первых» Тимуру Сулейманову Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что «Движение первых» призвано быть своеобразным помощником для родителей. «Именно окружение формирует наши взгляды, ценности, мировоззрение, а потом и наши поступки и культуру поведения», – пояснил помощник Раиса РТ.

«У нас всех одна цель – быть уверенным в будущем своего ребенка»

Замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина подчеркнула важность родительского сообщества в общественном пространстве.

«У нас всех одна цель: чтобы ребенок вырос здоровым, красивым, а мы были спокойны за его будущее, а значит и за свое, и всей страны. Но без совместных усилий ничего не получится. Хочу поблагодарить родителей в нашей республике за активную жизненную позицию», – сказала замминистра.

Алсу Асадуллина подчеркнула важность родительского сообщества в общественном пространстве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она предложила сделать форум «Родные – Любимые» традиционным, потому что семья – это самая главная ценность.

«Только если мы с вами будем идти к единой цели, то наступит счастливое будущее, о котором мы все мечтаем», – заключила Асадуллина.

На форуме обсудили особенности воспитания детей в современных условиях и связь поколений

На форуме состоялись две встречи с экспертами в детско-родительских отношениях. Семьи Татарстана посетили лекцию от детского подросткового психолога, арт-терапевта Зульфиры Болатовой на тему «Институт семьи в современном обществе, особенности воспитания детей в новых условиях», а параллельно с этим прошла творческая встреча «Содружество поколений», которую провел директор консультативно-методического центра «Лесное чудо», кандидат педагогических наук и автором песен Владимир Дергунов.

Семьи Татарстана посетили лекцию от детского подросткового психолога, арт-терапевта Зульфиры Болатовой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Форум появился из запроса самих родителей. Здесь собрались более 200 участников. Мы выяснили, что сейчас всем не хватает обычного теплого общения. Мы спрашивали у родителей, какие темы должны быть освещены на мероприятии. Они ответили, что важно обсудить как правильно воспитывать детей в современных условиях, как вовлечь детей в различные движения, каким образом выстраивают дети отношения в школе», – пояснила организатор форума, заместитель председателя совета «Движения первых» в РТ Ляйсан Засыпкина.

Завершился форум спектаклем «Волшебный подарок дружбы», который подготовили сами дети из «Движения первых».