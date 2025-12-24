Кто кого перехитрит: обмен Дивеева на Лусиано выгоден для «Зенита» или ЦСКА?

«Зенит» и ЦСКА готовят один из самых громких обменов в РПЛ за последние годы. Защитник Игорь Дивеев может отправиться в «Зенит» в обмен на нападающего Лусиано Гонду. Кто выиграет от этой сделки больше: петербуржцы или «армейцы» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: pfc-cska.com

Проблема с нападающим не давала покоя ЦСКА всю осень

В этом сезоне «армейцы» всерьез претендуют на чемпионский титул и могут добыть себе золотые медали РПЛ впервые с 2016 года. Фабио Челестини, приехав в Москву лишь летом 2025 года, сходу продемонстрировал передовые идеи и сумел поставить с ЦСКА яркий презентабельный футбол.

В течение осени столичный коллектив практически всегда играл стабильно, не давая слабину. И можно было бы сказать, что в составе ЦСКА нет слабых позиций, если бы нападающие «армейцев» приносили результат клубу своими голами.

А это, к слову, очень насущная и актуальная проблема для московской команды, ведь на троих Мусаев, Аллерандро и Шуманский забили всего три мяча. Второй из этого списка приходил в ЦСКА в статусе голеадора бразильской Серии А. Однако адаптация форварда в России затянулась, и сейчас Аллерандро не выглядит привлекательной опцией в атаке для Фабио Челестини.

То, что «армейцы» бросят значительные силы и средства в зимнее трансферное окно для покупки качественного нападающего, было понятно еще с осени. Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов заявлял в эфирах «Коммент.Шоу» неоднократно, что ЦСКА необходим форвард на подобии Даку из «Рубина» или Кордобы из «Краснодара», то есть габаритный, рослый, с голевым чутьем.

Новость о том, что «армейцам» симпатична кандидатура Лусиано из «Зенита», не вызывает сомнений. Аргентинец в этом сезоне РПЛ практически не играет, появляясь лишь в матчах Кубка России. А ведь в прошлом году Гонду лихо ворвался в российский чемпионат, наколотив 10 мячей.

К своим 24 годам потенциал Лусиано не раскрыт совершенно, и есть ощущение, что в другой команде аргентинец может засиять по-новому. В «Зените» в силу высокой конкуренции среди нападающих Гонду потерял в нынешнем сезоне доверие от Сергея Семака.

За Лусиано «армейцы» планируют отдать центрального защитника Игоря Дивеева. Причем, из Петербурга, помимо Гонду, «армейцы» получат дополнительно компенсацию в районе 4-5 млн евро. Равноценный ли обмен, с учетом того, что в свое время «Зенит» покупал аргентинца за 12 млн евро?

С одной стороны, кажется, что ЦСКА в огромном плюсе. «Армейцы» наконец-то получают в свое расположение забивного нападающего, который, к тому же, не потратит время на адаптацию к РПЛ. Кроме того, еще и компенсация в размере 4-5 млн евро позволит усилиться зимой на трансферном рынке. Не забываем и про травматичность Дивеева, который к своим 26 годам пропустил в сумме из-за повреждений более 500 дней.

Тем не менее, с другой стороны, с уходом Игоря Дивеева «армейцы» остаются с крайне скромным ростером защитников: Жоа Виктор, Матвей Лукин, Джамалутдин Абдулкадыров. Из «Акрона» на подмогу Челестини вернется еще Илья Агапов. Однако воспитанника «Рубина» сложно назвать полноценным усилением для ЦСКА. В стане «армейцев» Агапов проявил себя неплохо лишь при одном тренере – Владимире Федотове. При Марко Николиче Илья безвылазно сидел на скамейке запасных.

Аренда в «Акрон» минувшей осенью тоже ничем хорошим для Агапова не ознаменовалась. Защитник принял участие лишь в одном матче РПЛ за тольяттинцев. «Акрон» сам был инициатором в том, чтобы завершить досрочно аренду футболиста.

«Зенит» берет Дивеева с прицелом на новый лимит на легионеров

Поэтому, укрепив линию атаки трансфером Лусиано, ЦСКА моментально ослабляет свои оборонительные позиции. Дивеев – классный силовой защитник, который блестяще борется на втором этаже. В 26 лет Игорь, очевидно, находится в своем прайме и для ЦСКА компенсировать потерю футболиста будет очень непросто, даже если клуб выйдет на рынок в январе.

Логика «Зенита» в желании приобрести Дивеева тоже понятна. Не за горами наступление ужесточенного лимита на легионеров. Любой качественный россиянин или футболист из стран СНГ буквально в следующем сезоне будет на вес золота.

Забрав Дивеева из ЦСКА, «Зенит» не только добавляет вариативности в обороне к Нино, Эраковичу, Алипу и Дркушичу, но и развязывает руки Сергею Семаку для творческих идей в нападении. С приходом Игоря Дивеева, вероятно, очень пострадает игровое время Александра Соболева, ведь нападающего петербуржцы брали в свое время тоже с прицелом на лимит.