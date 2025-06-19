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Политика 19 июня 2025 02:05

«Кто из вас без греха»: Путин ответил на вопрос об ошибках на посту главы государства

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Во время встречи Президента РФ Владимира Путина с главами ведущих информагентств главе государства задали вопрос об ошибках, допущенных им за весь период президентства.

«Кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень», — ответил российский лидер, завершая встречу.

В ходе общения с главами ведущих информагентств Путин затронул темы ирано-израильского противостояния, конфликта на Украине, отношений с Китаем, возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом и другие.

#Владимир Путин
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