«Кто из вас без греха»: Путин ответил на вопрос об ошибках на посту главы государства
Во время встречи Президента РФ Владимира Путина с главами ведущих информагентств главе государства задали вопрос об ошибках, допущенных им за весь период президентства.
«Кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень», — ответил российский лидер, завершая встречу.
В ходе общения с главами ведущих информагентств Путин затронул темы ирано-израильского противостояния, конфликта на Украине, отношений с Китаем, возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом и другие.