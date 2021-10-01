Кто из уроженцев Башкирии покорил Татарстан?

«Миллиард.Татар» составил топ-30 выходцев из Башкортостана, которые не просто нашли приют в братской республике, но и достигли небывалых высот, став весьма заметными здесь фигурами.

Глубокие исторические, культурные и экономические связи между Уфой и Казанью не могли не отразиться и на миграции. Не случайно во многих сферах жизни Татарстана ведущие роли играют уроженцы Башкирии.

Даже у истоков ТАССР

Уроженцы Башкортостана вносили большой вклад в экономическое, культурное и политическое развитие Татарстана. Даже у истоков ТАССР стояли выходцы из братской республики – Мирсаид Султан-Галиев (Стерлибашевский район) и Сахиб-Гарей Саид-Галиев (Уфа). Первый секретарь Татарского обкома КПСС с 1944 по 1957 год Зиннат Муратов тоже уроженец соседнего региона (Чекмагушевский район). В советские годы многих выдающихся артистов, писателей, журналистов, ученых, промышленников, героев Советского Союза, героев Соцтруда, государственных деятелей, прославивших Татарстан, опять же дала башкирская земля.

Впрочем, и до революции связи татарской интеллигенции Уфы и Казани были весьма крепкими. Спокойно перемещались между губерниями татарские купцы. Мусульманские просветители тоже не ставили себе границ между регионами.

Фото: общественное достояние

Но вернемся к современному Татарстану. Сюда продолжают уезжать студенты, молодые кадры, маститые специалисты и просто «рабочие руки». До сих пор в Уфе и Казани обсуждают переезд в столицу Татарстана бывшего вице-мэра Уфы Алины Сулеймановой и яркого телеведущего БСТ Эрнеста Хайруллина. Чета Хайруллина-Сулеймановой теперь работает на татарстанском ТВ.

«Миллиард.Татар» составил список 30 видных выходцев из Башкортостана, которые теперь живут в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах Татарстана. Список не претендует на то, что отображает всех известных башкортостанцев в нашей республике.

Кто из них более известный, авторитетный и влиятельный, не беремся судить. Поэтому перечисляем всех в алфавитном порядке. Итак…

Топ-30 выходцев Башкортостана в Татарстане

Тимур Алибаев – и.о. ректора КНИТУ-КАИ

– и.о. ректора КНИТУ-КАИ Рустем Асаев – эстрадный певец, заслуженный артист РТ

– эстрадный певец, заслуженный артист РТ Римзиль Валеев – журналист-публицист, медиаменеджер

– журналист-публицист, медиаменеджер Зиля Валеева – председатель Общественной палаты РТ, бывший министр культуры РТ

– председатель Общественной палаты РТ, бывший министр культуры РТ Лилия Габдрафикова – историк, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани, д.и.н.

– историк, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани, д.и.н. Руслан Гиззатуллин – заместитель генерального директора АО «ТАИФ», депутат Госсовета РТ

– заместитель генерального директора АО «ТАИФ», депутат Госсовета РТ Камиль Зайнуллин – полковник МВД (в отставке), бывший начальник ОВД по Актанышскому району

– полковник МВД (в отставке), бывший начальник ОВД по Актанышскому району Равиль Зарипов – помощник Президента РТ, бывший министр промышленности РТ

– помощник Президента РТ, бывший министр промышленности РТ Инза Идельбаева – блогер, призер конкурса красоты «Хылыукай», супруга хоккеиста Кирилла Адамчука

– блогер, призер конкурса красоты «Хылыукай», супруга хоккеиста Кирилла Адамчука Филюс Кагиров – эстрадный певец, победитель Международного фестиваля им. Р. Вагапова

– эстрадный певец, победитель Международного фестиваля им. Р. Вагапова Рафкат Кантюков – советник гендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» (в прошлом – гендиректор компании), президент волейбольного клуба «Зенит-Казань»

– советник гендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» (в прошлом – гендиректор компании), президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» Лилия Клюковская – медиаменеджер, пресс-секретарь ГК «Ядран-ойл»

– медиаменеджер, пресс-секретарь ГК «Ядран-ойл» Наиль Кудаяров – директор ООО «Спецавтотранс НК», ООО «Спецтехобслуживание НК», ООО «Спецавтотранс-2» (Нижнекамск)

– директор ООО «Спецавтотранс НК», ООО «Спецтехобслуживание НК», ООО «Спецавтотранс-2» (Нижнекамск) Равиль Мингазов – бывший директор Набережночелнинской птицефабрики и ООО «Камская нива»

– бывший директор Набережночелнинской птицефабрики и ООО «Камская нива» Ким Миннуллин – директор ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, член-корреспондент АН РТ, д.ф.н.

– директор ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, член-корреспондент АН РТ, д.ф.н. Ильнар Миранов – эстрадный певец, победитель фестиваля «Үзгәреш җиле», заслуженный артист РТ

– эстрадный певец, победитель фестиваля «Үзгәреш җиле», заслуженный артист РТ Ленария Муслюмова – председатель Всемирного форума татарской молодежи

– председатель Всемирного форума татарской молодежи Нафкат Нигматуллин – эстрадный певец, народный артист РТ

– эстрадный певец, народный артист РТ Алина Сулейманова – исполнительный директор канала ТНВ

– исполнительный директор канала ТНВ Зиля Сунгатуллина – оперная певица, народная артистка РФ, профессор Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

– оперная певица, народная артистка РФ, профессор Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова Ришат Тухватуллин – эстрадный певец, заслуженный артист РТ и РБ

– эстрадный певец, заслуженный артист РТ и РБ Рустем Усманов – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань»

– генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Салават Фатхетдинов – эстрадный певец, народный артист РТ и РБ, заслуженный артист РФ

– эстрадный певец, народный артист РТ и РБ, заслуженный артист РФ Эрнест Хайруллин – тележурналист, ведущий канала «Татарстан-24»

– тележурналист, ведущий канала «Татарстан-24» Борис Халимов (Айдар Халим) – поэт, драматург, публицист

– поэт, драматург, публицист Гали Хасанов – председатель Курултая башкир РТ, гендиректор и главврач многопрофильной клиники «Реабилитация» (Нижнекамск)

– председатель Курултая башкир РТ, гендиректор и главврач многопрофильной клиники «Реабилитация» (Нижнекамск) Фарис Харисов – бывший министр образования РТ

– бывший министр образования РТ Зульфия Шакирова – эстрадная певица, автор песен, народная артистка РТ, заслуженная артистка РТ

– эстрадная певица, автор песен, народная артистка РТ, заслуженная артистка РТ Руслан Юлбарисов – директор территориального офиса ПАО «Росбанк» в РТ

– директор территориального офиса ПАО «Росбанк» в РТ Радик Юльякшин (Элвин Грей) – эстрадный певец, заслуженный артист РБ, советник главы Башкортостана

Юрий Шевчук Фото: © ИА «Татар-информ»

Пояснение к списку

Безусловно, список можно продолжить. Но ограничимся числом 30. Сегодня выходцы из Башкирии вносят весомый вклад в развитие Татарстана. На новой родине нашли себя ученые, и промышленники, и госуправленцы, и журналисты, и предприниматели, и общественные деятели. Кто-то из них и в родных краях был достаточно успешным, а в Татарстане получил второе дыхание. По их словам, здесь их устраивает довольно развитая инфраструктура, нравятся условия для жизни мусульман, импонирует поддержка татарского языка.

Немалую часть перечня представляет творческая элита Татарстана. Как видно, почти треть местной эстрады составляют татарские исполнители. И далеко не все певцы попали в наш топ. А «башкирская волна» в татарской эстраде стала отдельным феноменом.

К слову, многие выдающиеся музыканты из Башкирии стали известны не только в двух республиках, но и во всей стране. Вспомним легендарного Юрия Шевчука, талантливую Земфиру Рамазанову, виртуоза Владимира Спивакова и даже, прости Господи, эпатажного Моргенштерна. Не говорим уже о прежних любимицах девочек Юрии Шатунове и Андрее Губине.

Некоторые в списке идут со словом «бывший». Несмотря на это, они по-прежнему остаются влиятельными фигурами в своих сферах.

Римзиль и Зиля Валеевы Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Также можно обратить внимание на наличие в перечне супружеских пар. Помимо упомянутой выше семьи Хайруллина-Сулеймановой, здесь присутствует чета Валеевых, кстати, тоже связанная с работой в СМИ.

Радик Юльякшин, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей, обласкан башкирскими властями: в Уфе парню дают звания, обеспечивают грантами, проводят его концерты, звезду опекают Радий Хабиров и его окружение. Разумеется, артист вынужден на родине отрабатывать такое внимание истеблишмента Башкирии. Однако «бурундучок» продолжает жить в Казани: здесь его дом, здесь его студия, здесь у него красавица жена.

Элвин Грей Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Остались за кадром

Не стали мы включать в топ и заместителя гендиректора «Газпром трансгаз Казань» Рустема Усманова. Из уфимской газпромовской «дочки» Рустем Ринатович забрал, назначив на теплые места в татарстанской компании, Михаила Чучкалова, Александра Егорова, Руслана Фатхлисламова и других специалистов газовой промышленности.

Кроме того, студенческие годы в Уфе прошли и у многих известных нефтяников Татарстана. В башкирской столице расположен Уфимский государственный нефтяной технический университет, который стал альма-матер для Ирека Салихова (глава ГК «Ядран-Ойл», депутат Госсовета РТ), Рената Нугайбекова (заместитель гендиректора ПАО «Татнефть», депутат Госсовета РТ), Рината Шафигуллина (заместитель гендиректора ПАО «Татнефть», депутат Госсовета РТ) и других виднейших представителей нефтяной отрасли. В Уфе жил и трудился писатель Лирон Хамидуллин.

Лирон Хамидуллин Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Оставили заметный след в Татарстане и другие уфимцы – Юрий Пустовгаров (возглавлял Казанский вертолетный завод), Данияр Абдрахманов (был ректором Болгарской исламской академии). Не стоит забывать и о бывшем топ-менеджере «Лукойла» Ралифе Сафине, хотя некоторые о нем знают только как о папе певицы Алсу. Поработав и пожив определенное время в Казани, Болгаре или Бугульме, они покинули республику, хотя периодически наведываются в почти родные края.

В последние годы Татарстан потерял известных «башкир» – бывшего главврача Нижнекамской центральной больницы Гамира Исмагилова, литератора Роберта Миннуллина, певиц Хамдуну Тимергалиеву, Альфию Авзалову, Ханию Фархи.