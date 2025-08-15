news_header_top
Общество 15 августа 2025 07:00

Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Некоторые жители Татарстана в 2026 году смогут выйти на пенсию. Кто сможет воспользоваться данной возможностью – в материале «Татар-информа».

Переходный этап пенсионной реформы

В 2025 году татарстанцы по общим правилам не смогут оформить пенсию по возрасту из-за продолжающегося переходного периода, связанного с пенсионной реформой.

Согласно федеральному закону № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года, в РФ постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. Этот процесс рассчитан на 10 лет — с 2019 по 2028 год.

В итоге пенсионный возраст вырастет на пять лет: женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию по общим правилам смогут выйти мужчины, родившиеся в 1962 году (им исполнится 64 года), и женщины, родившиеся в 1967 году (им будет 59 лет).

Кроме того, в 2026 году на заслуженный отдых смогут выйти жители Татарстана, обладающие правом на досрочную пенсию.

