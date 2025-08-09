Кто из татарстанцев не вправе получать пособие по безработице

Фото: © «Татар-информ»

Нетрудоустроенные татарстанцы могут обратиться в центр занятости населения для получения пособия по безработице. Но отдельным категориям жителей РТ могут отказать в получении выплаты.

Кто не вправе получать пособие по безработице

- Лица, не достигшие 16-летнего возраста;

- Получающие среднее специальное или высшее образование очно;

- Находящиеся на пенсии;

- Граждане, которые отбывают наказание в виде лишения свободы или исправительных работ;

- Работающие по трудовым договорам;

- Индивидуальные предприятия (ИП), нотариусы и адвокаты частной практики, самозанятые;

- Те, кто проходят военную (срочную или по контракту), альтернативную гражданскую службу или службу в органах внутренних дел;

- Занятые в подсобных промыслах, члены крестьянско-фермерских хозяйств, производственных кооперативов, артелей;

- Учредители и участники коммерческих организаций;

- Лица, которые временно отсутствуют на рабочем месте (находящиеся в отпуске, на больничным, проходят переподготовку и повышение квалификации и т.д.).