Кто из татарстанцев не вправе получать пособие по безработице
Нетрудоустроенные татарстанцы могут обратиться в центр занятости населения для получения пособия по безработице. Но отдельным категориям жителей РТ могут отказать в получении выплаты.
Кто не вправе получать пособие по безработице
- Лица, не достигшие 16-летнего возраста;
- Получающие среднее специальное или высшее образование очно;
- Находящиеся на пенсии;
- Граждане, которые отбывают наказание в виде лишения свободы или исправительных работ;
- Работающие по трудовым договорам;
- Индивидуальные предприятия (ИП), нотариусы и адвокаты частной практики, самозанятые;
- Те, кто проходят военную (срочную или по контракту), альтернативную гражданскую службу или службу в органах внутренних дел;
- Занятые в подсобных промыслах, члены крестьянско-фермерских хозяйств, производственных кооперативов, артелей;
- Учредители и участники коммерческих организаций;
- Лица, которые временно отсутствуют на рабочем месте (находящиеся в отпуске, на больничным, проходят переподготовку и повышение квалификации и т.д.).