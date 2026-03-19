Кто и когда выходит на пенсию: как проверить стаж, баллы и подготовить документы

Кто из жителей Татарстана получит в 2026 году право на страховую пенсию по старости, что делать, если при назначении пенсии недостаточно стажа или пенсионных коэффициентов, в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.





– Как учитываются пенсионные права татарстанцев? Могут ли люди сами их контролировать?

– Пенсионные права каждого человека фиксируются в системе персонифицированного учета. В ней отражаются страховой стаж, заработок, страховые взносы, а также отдельные периоды, влияющие на пенсию: служба в армии, уход за ребенком и другие. Все эти сведения аккумулируются на индивидуальном лицевом счете человека.

Персонифицированный учет начал формироваться еще в конце 1990-х годов, когда была внедрена система регистрации всех пенсионных прав граждан. В те годы создавались основы, позволяющие вести точный учет стажа, заработка и страховых взносов, что стало основой для будущих назначений страховых и накопительных пенсий.

С 2015 года люди могут самостоятельно контролировать данные в личном кабинете на портале госуслуг. Там можно увидеть, как растет стаж, начисляются пенсионные коэффициенты, проверить правильность указанных периодов работы и рассчитать ориентировочный размер будущей пенсии. Этот сервис позволяет отслеживать пенсионные права на протяжении всей трудовой карьеры, независимо от того, через 10 или 30 лет наступит выход на пенсию.

– На каких принципах строится пенсионная система и какие законы ее регулируют?

– Основой пенсионной системы является страховая пенсия по старости, регулируемая федеральными законами «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и «О страховых пенсиях». Они определяют порядок назначения, требования к стажу и пенсионным коэффициентам, а также расчет выплат. Персонифицированный учет фиксирует все периоды работы и страховые взносы, что обеспечивает прозрачность и социальную справедливость: гражданин видит, как формируются его права и их влияние на размер будущей пенсии.

– С какого возраста имеет смысл задумываться о пенсии и как государство информирует граждан?

– Контролировать пенсионные права полезно с самого начала трудовой деятельности, но реальный интерес появляется обычно ближе к среднему возрасту. С 2022 года организовано регулярное информирование: мужчины с 45 лет и женщины с 40 лет получают на портале госуслуг сведения о стаже, количестве пенсионных коэффициентов и минимальных требованиях для назначения пенсии, а также ориентировочный расчет размера будущей выплаты.

Первое такое информирование прошло для мужчин 1977 года рождения и старше и женщин 1982 года рождения и старше, которые еще не были пенсионерами. Далее граждане более молодого возраста получают уведомления по мере достижения 45 и 40 лет соответственно. Информация приходит один раз в три года, до назначения пенсии. Если человек не зарегистрирован в системе госуслуг, он может получить эти сведения в клиентской службе Социального фонда или через МФЦ. Такой подход позволяет заранее увидеть пробелы в данных и вовремя их устранить.

– Что делать, если есть недостающие данные или обнаружены ошибки?

– Информирование – это только первый шаг. Следующий этап – заблаговременная подготовка к назначению пенсии. На практике часто выявляются неточности: отсутствуют записи о местах работы, ошибки в датах или трудовых книжках, неверно указаны Ф. И. О. или даты рождения в справках, а иногда архивные документы не содержат сведений о заработке. В 2025 году 28 497 жителей Татарстана воспользовались услугой предварительной подготовки документов и подали электронное заявление на назначение пенсии.

Заблаговременная подготовка включает проверку данных лицевого счета, запросы к работодателям и в архивы, а также консультации по каждому спорному периоду. За два года до пенсионного возраста людям приходят уведомления по электронной почте и приглашения на консультации. Если обнаруживаются пробелы, специалист помогает собрать недостающие документы и запросить сведения из архивов. В результате к моменту выхода на пенсию все данные проверены, и назначение пенсии проходит быстро – обычно в течение пяти рабочих дней, что исключает лишние визиты и делает процесс предсказуемым.

– Кто в ближайшее время выходит на пенсию и что делать, если недостаточно стажа или пенсионных коэффициентов?

– В 2026 году право на страховую пенсию по старости получат мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при достижении 64 и 59 лет соответственно. Для назначения пенсии необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Если эти условия выполнены, пенсия назначается автоматически или после подачи заявления. Если же стажа или ИПК недостаточно, ситуацию можно исправить заранее. Для этого гражданин может продолжить трудовую деятельность, чтобы увеличить стаж и количество пенсионных коэффициентов, либо добровольно уплачивать страховые взносы в фиксированном размере. Также учитываются некоторые периоды ухода, например за пенсионером старше 80 лет или инвалидом первой группы.

Если никаких мер не предпринять, при отсутствии минимального стажа или 30 ИПК гражданин сможет рассчитывать только на социальную пенсию. В этом случае она назначается на пять лет позже стандартного пенсионного возраста – 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.

– Что такое автоматическое назначение пенсии и для кого оно доступно?

– С 2022 года законом предусмотрено автоматическое назначение страховой пенсии по старости для граждан, выходящих на пенсию на общих основаниях. В 2026 году это касается мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения. Для автоматического назначения гражданин должен ознакомиться с данными о своих пенсионных правах и дать согласие через личный кабинет на портале госуслуг. Достаточно электронной отметки, подтверждающей корректность данных и согласие на назначение пенсии.

Люди, которые планируют досрочный выход на пенсию или имеют периоды работы за пределами Российской Федерации, получают пенсию только после подачи заявления в обычном порядке.

– Как подать заявление на пенсию, если автоматическое оформление не подходит?

– Если автоматическое назначение не применяется, пенсия оформляется в заявительном порядке. Заявление можно подать лично в клиентской службе Социального фонда, через МФЦ или онлайн на портале госуслуг. Наиболее удобный способ – электронная подача: часть данных подтягивается автоматически, а уведомление о назначении приходит в личный кабинет.

По данным ОСФР по РТ, в последние годы 76% жителей республики используют именно цифровой формат подачи заявлений. В Татарстане работает более 120 точек приема, включая клиентские службы и МФЦ, что обеспечивает доступ к услуге как в городах, так и в сельской местности.

Заявление можно подать заранее – за один месяц до наступления права на пенсию, обычно за 25–20 дней. После регистрации оно рассматривается в течение пяти рабочих дней при наличии всех подтвержденных данных. При недостаточности сведений срок рассмотрения может быть продлен. Потом гражданину направляется уведомление о назначении пенсии.

Если документы подготовлены заблаговременно, процедура проходит быстро и без задержек. После назначения через портал госуслуг приходит уведомление: «Услуга оказана», с которым можно ознакомиться в личном кабинете.

– В каких случаях пенсия может быть назначена досрочно?

– Досрочная пенсия по старости назначается гражданам с длительным страховым стажем: 37 лет у женщин и 42 года у мужчин. В 2024–2025 годах при этом условии пенсии назначались мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения. При этом учитываются периоды работы, служба в армии по призыву, нахождение на больничном и участие в специальной военной операции. Нестраховые периоды, такие как уход за ребенком, уход за 80-летним пенсионером или обучение, для досрочной пенсии за длительный стаж не учитываются.

Досрочный выход на пенсию также предусмотрен для многодетных матерей и родителей детей-инвалидов. В нашей стране с 50 лет досрочно пенсия назначается многодетным матерям, родившим и воспитавшим пять и более детей. Неизменное условие – наличие страхового стажа не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Досрочно пенсия назначается одному из родителей детей-инвалидов: мамам в 50 лет при наличии стажа не менее 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов, а папам – если мама не получает пенсию за ребенка-инвалида, то в 55 лет при стаже не менее 20 лет и 30 пенсионных коэффициентов.

Женщинам, родившим и воспитавшим троих детей до восьми лет, право на досрочную пенсию предоставляется в 57 лет, а четырех детей – в 56 лет, при условии наличия стажа не менее 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов. Также досрочные страховые пенсии по старости предусмотрены для инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов первой группы по зрению.

– Какие профессии дают право выйти на пенсию досрочно?

– Право на досрочную пенсию предусмотрено для педагогических, медицинских и творческих работников при условии наличия специального стажа, который обычно составляет 25–30 лет, в зависимости от рода деятельности. Срок выхода на пенсию зависит от года, в котором этот стаж выработан. Например, если педагогический стаж в 25 лет завершен в 2022 году, право на пенсию возникает в 2026 году, а если такой же стаж выработан в 2023 году, выход на пенсию переносится на 2028 год.

Досрочные пенсии также назначаются для работников с вредными и тяжелыми условиями труда, включая горячие цеха и опасные производства. К ним относятся сотрудники горной, химической, металлургической, литейной и других отраслей промышленности. Кроме того, досрочная пенсия распространяется на работников железнодорожного транспорта и метрополитена, лесозаготовок и лесосплава, женщин-текстильщиц, авиационных работников, спасателей и пожарных государственной противопожарной службы, а также на работников других профессий и производств с тяжелыми условиями работы.

С 2013 года для таких категорий введены новые правила: работодатели обязаны проводить специальную оценку условий труда и уплачивать дополнительный тариф страховых взносов в СФР. Несмотря на эти изменения, возраст выхода на пенсию для работников с вредными и тяжелыми условиями труда остается прежним.

Так, по первому списку пенсия назначается мужчинам в 50 лет и женщинам в 45 лет при наличии страхового стажа не менее 20 и 15 лет, а также стажа по конкретным видам работ не менее 10 и 7,5 года соответственно. Для большинства профессий и производств, включенных во второй список и другие перечни, возраст выхода на досрочную пенсию составляет 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. При этом стаж на соответствующих видах работ должен составлять не менее 12,5 года для мужчин и 10 лет для женщин, а общий страховой стаж – не менее 25 и 20 лет соответственно.