«Кто это у нас внизу с нулём очков?»: «Ак Барс» и «Салават Юлаев» потроллили «Авангард»

Пресс-службы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» напомнили «Авангарду» о неудачном старте в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Кто это у нас внизу с нулём очков?», – одновременно написали в своих соцсетях пресс-службы казанского и уфимского клубов, сопроводив надпись фрагментом из сериала «Остаться в живых», в котором главные герои Джек Шепард и Джон Локк смотрят в темный колодец.

Напомним, «Ак Барс» после трех сыгранных матчей с 4 баллами занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка в овертайме оказалась сильнее (2:1) «Адмирала».

В свою очередь, «Салават Юлаев» имеет в своем активе 5 очков в 4-х матчах, а «Авангард» с 0 баллами в 4-х играх замыкает турнирную таблицу КХЛ.

Сегодня клуб из столицы Татарстана сыграет с минским «Динамо». Встреча состоится в Казани, начало в 19.00.