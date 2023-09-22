«Кто ему дал такое право?»: почему депутат Госдумы хочет запретить конину в России

«Кто-то скажет, что конина является традиционным блюдом некоторых народов. Конечно, это чушь и бред»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Конина является традиционным блюдом некоторых народов? Конечно, это чушь и бред»

«Убивать лошадей ради мяса – это дикость. Я, безусловно, поддерживаю полный запрет на продажу конины и подготовлю соответствующий законопроект. Кто-то скажет, что конина является традиционным блюдом некоторых народов. Конечно, это чушь и бред», – разразился думский законотворец от Челябинской области Владимир Бурматов ярким спичем на встрече с зоозащитниками.

В качестве аргумента он привел пример с корейскими ресторанами – мол, в России собак даже в корейских ресторанах не едят. А также принял на себя роль судьи: какие животные достойны съедения человеком, а какие – нет.

Владимир Бурматов: «Убивать лошадей ради мяса – это дикость. Я, безусловно, поддерживаю полный запрет на продажу конины и подготовлю соответствующий законопроект» Фото: duma.gov.ru

«С такой логикой можно разрешить есть собак в корейских ресторанах. А лошадь, между прочим, умнее собаки», – развил свою мысль Бурматов.

Только вот Россия – многонациональная страна, в которой те же татары, башкиры и якуты являются коренным населением. Почему жители той же Казани или Уфы должны отказываться от традиционных блюд, если господину Бурматову не нравится кушать конину? А чем хуже курочки и коровки – у них, получается, нет права на жизнь без бойни? Таким же, по сути, вопросом в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» задается депутат Госсовета Татарстана Тахир Хадеев.

Тахир Хадеев: «Каждая религия и народность определяет для себя приоритеты в еде» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Кто дал право Бурматову определять, что можно кушать? Потом он будет говорить, каким народам и где жить?»

«Каждая религия и народность определяет для себя приоритеты в еде. Например, индусы не едят коров. Это их право. Кто дал право Бурматову определять или запрещать, что можно кушать, а что нет? Потом он будет говорить, каким народам где жить? С молоком чай попить или без молока? Я не поддерживаю выступление Бурматова в этой части. На мой взгляд, это однобокий и популистский подход», – заявил Хадеев.

Тем не менее Бурматов попытался притянуть свою идею под действующее законодательство России.

«То, что лошадей все еще разводят на мясо, это очевидное нарушение закона. У нас принята поправка в Конституцию, которая формирует гуманное отношение к братьям нашим меньшим, у нас принят базовый федеральный закон, в соответствии с которым любое убийство животных является незаконным, недопустимым. А лошадь, как вы понимаете, это животное», – заявляет сенсационные вещи депутат.

«Если он лично не хочет кушать конину, то пусть не кушает. А наши предки кушали, мы тоже будем» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сейчас среди депутатов кого только нет. Фантастические бредни»

В Казани на такие инициативы реакция предсказуемо острая. Общий лейтмотив такой: пусть Бурматов ест или не ест кого хочет, но не указывает людям, чем им питаться. Об этом «Татар-информу» заявил известный этнолог и демограф Дамир Исхаков.

«В современной России все что угодно может произойти. Кухня у большинства народов является самой консервативной частью культуры. Я думаю, это очередная разновидность идиотизма, на которую не нужно обращать никакого внимания. Если он лично не хочет кушать, то пусть не кушает. А наши предки кушали, мы тоже будем. На этой инициативе Бурматов просто прославится как очередной не очень умный человек. Сейчас среди депутатов кого только нет. Поэтому всякие фантастические бредни могут возникать даже среди депутатов неоднократно. Это мы и наблюдаем в данном случае», – считает эксперт.

Дамир Исхаков отметил, что сначала нужно довести до ума закон о домашних животных, в котором надо внести нормы обязательной регистрации тех же кошек и собак Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С законодательной точки зрения инициатива Бурматова также выглядит сомнительно. По словам депутата Госсовета Тахира Хадеева, конина есть в официальных документах Минздрава. Он также отметил, что сначала нужно довести до ума закон о домашних животных, в котором надо внести нормы обязательной регистрации тех же кошек и собак. А также финансировать постройку приютов для бездомных животных, чтобы обезопасить детей от укусов на улицах.

Спрос на конину в татарстанских ресторанах растет

Кроме того, теоретический вывод конины за пределы законодательного поля России нанес бы вред отрасли общественного питания того же Татарстана. И, как следствие, простых жителей республики, у которых есть свои предпочтения в еде. По словам директора Ассоциации рестораторов и отельеров республики Галины Шарафутдиновой, спрос на конину в кафе и ресторанах Татарстана растет.

«Буквально за последние два года роль конины в ресторанах выросла, потому что этот продукт был у нас недооценен» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Буквально за последние два года роль конины в ресторанах выросла, потому что этот продукт был у нас недооценен. Сейчас уже все рестораны национальной направленности и не только готовят конину, готовят ее замечательно, гости в восторге. И даже те, у кого рестораны не татарской национальной кухни, начинают использовать конину в своих блюдах, и гости воспринимают это с позитивом. Это вкусно, качественно», – считает она.

При этом отельеры также недоумевают над чисто идеологической частью предполагаемого запрета на конину. По мнению Шарафутдиновой, депутатам должно хватать куда более злободневных вопросов.

«На мой взгляд, задача депутатов – создать комфортные условия для населения страны, заниматься улучшением инфраструктуры, уровня жизни, дохода граждан, всего этого. Я знаю, есть люди, которые не едят конину, это их личная осознанная история. Я думаю, что депутаты Государственной думы примут верное решение и до такого абсурда не дойдет», – говорит она.

Галина Шарафутдинова: «Я знаю, есть люди, которые не едят конину, это их личная осознанная история» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Такие инициативы на пользу коллективному Западу?

Сейчас на фоне непростой геополитической ситуации многонациональный народ России сплачивается вокруг целей России в рамках СВО на Украине. Татарстанские депутаты полагают, что подобные «конские инициативы», как у депутата Бурматова, работают в пользу коллективного Запада.

«Тут еще важно отметить, что все народы России сейчас консолидируются вокруг Президента России Владимира Путина, чтобы быстрее победить врага. А такой подход со стороны серьезного человека, как Бурматов, неприемлем. Такие высказывания позволяют коллективному Западу вбивать клин между народами России», – резюмирует татарстанский депутат Хадеев.