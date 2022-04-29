«Кто его самого шесть раз ранил ножом?»: зарезавшему девушку и ее семью продлили арест

Алина Файзрахманова

Верховный суд Татарстана продлил арест 23-летнему Рустаму Мухамадуллину, который в январе прошлого года зарезал свою девушку и ее родителей, а потом попытался свести счеты с жизнью. Молодой человек пробудет в СИЗО до 15 октября.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение постановления.

Адвоката подсудимого Фархат Канафиев еще до начала процесса поделился с корреспондентом «Татар-информа» своей точкой зрения на это уголовное дело. По мнению защитника, во время предварительного следствия по делу были допущены существенные нарушения. Раскрывать подробности на этом этапе адвокат отказался, однако поделился, что уже дважды обращался по этому поводу к руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому, а в последний раз даже направил обращение в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, на которое получил удовлетворительный ответ.

Фото: © Алина Файзрахманова

«У нас ведь подсудимый одновременно является и жертвой. У него шесть проникающих ножевых ранений: три в животе, три в груди. У него повреждены печень, толстая кишка, оба легких. Кто их нанес – в этом весь вопрос. Наши следователи этого не выясняли. В отношении лица, который это сделал, уголовное дело даже не возбуждено», – отметил Канафиев.

Как стало ясно из оглашенного решения суда, сторона защиты сегодня заявила два ходатайства. В первом подсудимый отказывался от рассмотрения дела присяжными, во втором – просил суд вернуть дело в прокуратуру. Требование о рассмотрении дела судьей единолично было удовлетворено. Ходатайство о возвращении дела прокурору судья отклонил, заявив, что оно преждевременное. Следующее заседание ориентировочно назначено на середину мая.

Фото: © Алина Файзрахманова

Напомним, трагедия произошла ночью 7 января 2021 года. Рустам пришел в гости к своей девушке, где поссорился с ее родителями. Во время ссоры он взял нож и зарезал девушку и супружескую пару. После этого молодой человек попытался свести счеты с жизнью и выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Рустама в крайне тяжелом состоянии доставили в Городскую клиническую больницу № 7. После операции он находился в реанимации несколько дней.