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«Кто делает колбасу, её уже не ест»: Госалкогольинспекция РТ провела дегустацию сосисок
Госалкогольинспекция РТ по инициативе руководителя надзорного органа Жаудата Ахметханова провела потребительскую проверку 14 образцов сосисок «Молочные». О том, как обывателю определить фальшивые ГОСТы и на какие ухищрения идут производители колбасных изделий, в репортаже «Татар-информа».
О проблеме с продуктами питания говорят уже давно. По данным Росстата, Россия занимает четвёртое место в мире по объёмам производства мясной продукции. В 2023 году на одного россиянина в год приходилось почти 80 килограмм потребляемого мяса. В Татарстане половина мясопродуктов приходится на колбасные изделия. Однако вместе с ростом объёмов производства растёт процент так называемых фальсификатов – поддельной продукции.
«Появляется ещё одна большая беда – уход от ГОСТов. Уже нужно бить во все колокола. Скоро ГОСТовскую продукцию найти будет невозможно», – заявил Ахметханов.
По словам руководителя Госалкогольинспекции РТ, ещё десять лет назад процент подделок колебался вокруг 10%, но уже в прошлом году равнялся 30% и выше. Причиной может служить тот факт, что более 80% мясной продукции производится не по стандартам, а в соответствии с техническими условиями. Иными словами, используют то сырьё, которое выгодно производителю.
По итогам лабораторных проверок в колбасах выявляют антибиотики, переизбыток влаги и микробы трансглутаминазы (мясной клей – прим. Т-и). Мясной клей и вовсе подходит даже для кисломолочных изделей, искусственно увеличивая объём продукции почти на четверть. В «полевых условиях» эти нарушения выявить невозможно.
«Если где-то обнаружена больная скотина, её нужно сразу на убой. Этого не происходит, скотину лечат. Это мясо попадает в колбасные изделия. Кто в колбасном цеху работает, сам её никогда не ест», – сказал Ахметханов.
Дегустационная комиссия состояла из 22 экспертов – председателей и руководителей организаций, имеющих отношение к производству мясопродуктов и защите прав потребителей. Также были представители Роспотребнадзора.
Дегустация происходила «вслепую» – эксперты не знали марок изделий и их производителей. Всего было продегустировано 14 образцов. Оценивались три главных параметра: вкус и запах, консистенция и внешний вид фарша на разрезе.
Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова сразу предупредила, что среди данных наименований были спрятаны некачественные образцы. По результатам проверки эти три образца были выявлены почти единогласно.
Интересно, что грубые нарушения в производстве продуктов питания столь же характерны и для Татарстана. По словам Арслановой, «мясной клей» с тем же успехом находят в кисломолочных продуктах региональных производителей. Высшая мера наказания за подобные нарушения – предупреждение.
«Каждый день со всех регионов приходит огромное количество продукции, отчего наша начинает простаивать на полках и портиться. Потребитель выбирает продукты дешевле – это ещё одна причина простоя региональной продукции. Сейчас действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Наши производители начинают это понимать», – рассказала Арсланова.
И подобные прецеденты были даже среди халяльной продукции.
«Были случаи, когда в продукции, заявленной как халяль, находили ДНК свинины», – добавила специалист.
Единственный способ избежать подобных сюрпризов – «голосовать кошельком». Помимо очевидных, но не универсальных маркеров – «ГОСТ 23670». В остальном начальник отдела развития Госалкогольинспекции РТ советует придерживаться лично проверенных изготовителей и ориентироваться на самочувствие.
«Если вы выбрали для себя какую-то продукцию и не было никаких последствий для организма, то, возможно, стоит более доверительно отнестись именно к данному изготовителю», – советует Арсланова.
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