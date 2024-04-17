«Кто делает колбасу, её уже не ест»: Госалкогольинспекция РТ провела дегустацию сосисок

Госалкогольинспекция РТ по инициативе руководителя надзорного органа Жаудата Ахметханова провела потребительскую проверку 14 образцов сосисок «Молочные». О том, как обывателю определить фальшивые ГОСТы и на какие ухищрения идут производители колбасных изделий, в репортаже «Татар-информа».

О проблеме с продуктами питания говорят уже давно. По данным Росстата, Россия занимает четвёртое место в мире по объёмам производства мясной продукции. В 2023 году на одного россиянина в год приходилось почти 80 килограмм потребляемого мяса. В Татарстане половина мясопродуктов приходится на колбасные изделия. Однако вместе с ростом объёмов производства растёт процент так называемых фальсификатов – поддельной продукции.

«Появляется ещё одна большая беда – уход от ГОСТов. Уже нужно бить во все колокола. Скоро ГОСТовскую продукцию найти будет невозможно», – заявил Ахметханов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

По словам руководителя Госалкогольинспекции РТ, ещё десять лет назад процент подделок колебался вокруг 10%, но уже в прошлом году равнялся 30% и выше. Причиной может служить тот факт, что более 80% мясной продукции производится не по стандартам, а в соответствии с техническими условиями. Иными словами, используют то сырьё, которое выгодно производителю.

По итогам лабораторных проверок в колбасах выявляют антибиотики, переизбыток влаги и микробы трансглутаминазы (мясной клей – прим. Т-и). Мясной клей и вовсе подходит даже для кисломолочных изделей, искусственно увеличивая объём продукции почти на четверть. В «полевых условиях» эти нарушения выявить невозможно.

«Если где-то обнаружена больная скотина, её нужно сразу на убой. Этого не происходит, скотину лечат. Это мясо попадает в колбасные изделия. Кто в колбасном цеху работает, сам её никогда не ест», – сказал Ахметханов.

Дегустационная комиссия состояла из 22 экспертов – председателей и руководителей организаций, имеющих отношение к производству мясопродуктов и защите прав потребителей. Также были представители Роспотребнадзора.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Дегустация происходила «вслепую» – эксперты не знали марок изделий и их производителей. Всего было продегустировано 14 образцов. Оценивались три главных параметра: вкус и запах, консистенция и внешний вид фарша на разрезе.

Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова сразу предупредила, что среди данных наименований были спрятаны некачественные образцы. По результатам проверки эти три образца были выявлены почти единогласно.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Интересно, что грубые нарушения в производстве продуктов питания столь же характерны и для Татарстана. По словам Арслановой, «мясной клей» с тем же успехом находят в кисломолочных продуктах региональных производителей. Высшая мера наказания за подобные нарушения – предупреждение.

«Каждый день со всех регионов приходит огромное количество продукции, отчего наша начинает простаивать на полках и портиться. Потребитель выбирает продукты дешевле – это ещё одна причина простоя региональной продукции. Сейчас действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Наши производители начинают это понимать», – рассказала Арсланова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

И подобные прецеденты были даже среди халяльной продукции.

«Были случаи, когда в продукции, заявленной как халяль, находили ДНК свинины», – добавила специалист.

Единственный способ избежать подобных сюрпризов – «голосовать кошельком». Помимо очевидных, но не универсальных маркеров – «ГОСТ 23670». В остальном начальник отдела развития Госалкогольинспекции РТ советует придерживаться лично проверенных изготовителей и ориентироваться на самочувствие.

«Если вы выбрали для себя какую-то продукцию и не было никаких последствий для организма, то, возможно, стоит более доверительно отнестись именно к данному изготовителю», – советует Арсланова.