«Кто бы еще принес 23,4 миллиарда?»: как ТОСЭР стала «палочкой-выручалочкой» для Челнов

Набережные Челны стали первым моногородом России, получившим статус ТОСЭР. С 2016 года резиденты сформировали новые отрасли экономики города и приносят бюджету миллиарды рублей налогов. Промежуточные итоги работы ТОСЭР сегодня подвели на аппаратном совещании у мэра города Наиля Магдеева.

По словам замруководителя исполкома Набережных Челнов Наталии Кропотовой, с каждым годом растет число новых производств ТОСЭР Фото: nabchelny.ru

«Весомую долю занимает новый вид компетенций для Набережных Челнов – производство сложной бытовой техники»

Как сообщила замруководителя исполкома Набережных Челнов Наталия Кропотова, на сегодняшний день статус резидента ТОСЭР в Набережных Челнах присвоен 38 производственным компаниям, которые инвестировали в экономику города около 23 млрд рублей и создали более 6,5 тыс. новых рабочих мест.

«Анализ деятельности резидентов ТОСЭР по объему отгруженной продукции показывает, что преобладают предприятия в сфере производства стройматериалов и металлообработки. Весомую долю в 28% занимает относительно новый вид компетенций для Набережных Челнов — производство сложной бытовой техники. Важно отметить, что данная доля ежегодно увеличивается. В прошлом году она составляла 26,5%», — доложила Кропотова.

Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью

По словам спикера, с каждым годом растет число новых производств. Так, в апреле 2022 года зарегистрирован новый резидент — компания ЗМК «Металлист» с проектом по организации производства сэндвич-панелей и металлоконструкций. На данный момент предприятие находится на этапе закупки оборудования, подготовки производственных площадей под технологическую линию. Запуск производства сэндвич-панелей планируется в третьем квартале этого года.

«Основной вектор в нашей работе, кроме привлечения новых инвесторов, направлен на развитие инвестиционных проектов действующих резидентов ТОСЭР. Так, практически каждый второй резидент увеличил принятые обязательства: 15 предприятий создали дополнительные рабочие места, по 12 резидентов внедрили новые виды продукции и вложили дополнительные инвестиции», — подчеркнула Кропотова.

Расширение действующих инвестиционных проектов и создание новых производств является важным индикатором того, насколько резидентам комфортно жить и вести бизнес в городе Набережные Челны.

«Благодаря этому плановый показатель по капитальным вложениям, установленный на 10-летний период, выполнен в полном объеме. Индикатор по созданию новых рабочих мест, установленный на 2022 год, по итогам 1 квартала выполнен уже на 99%», — доложила замруководителя.

Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью

Налоговые отчисления резидентов составили 10,9 млрд рублей, что вдвое выше объема преференций

Выручка резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» по итогам 2021 года составила 58,8 млрд рублей, что на 67% выше уровня 2020 года. За первый квартал 2022 года сумма составила 16,2 млрд рублей. Увеличение наблюдается по 32 предприятиям-резидентам. Доля челнинских резидентов в общем объеме выручки резидентов ТОСЭР республики составляет 82%.

«Совокупная чистая прибыль резидентов за 2021 год составила 6,8 млрд рублей, что в три раза превышает уровень 2020 года. Отмечу, что общее число прибыльных резидентов увеличилось еще на 10. Благодаря чему положительный финансовый результат деятельности резидентов ТОСЭР республики достигнут всецело за счет резидентов ТОСЭР „Набережные Челны“», — отметила Кропотова.

Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью

Одним из основных критериев оценки эффективности работы режима ТОСЭР является показатель бюджетного эффекта, то есть соотношение доходов и расходов бюджета. Налоговые отчисления резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды составили 10,9 млрд рублей (с 2016 года по первый квартал 2022-го), что вдвое выше объема предоставленных преференций.

«Важно, что на основной налог, поступающий в городской бюджет, — НДФЛ преференции ТОСЭР не распространяются. Сумма поступлений в городской бюджет составила 406,9 млн рублей. При этом льготы, предоставленные из местного бюджета нарастающим итогом, сформировались в сумме 10,2 млн рублей», — пояснила докладчик.

Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью

АПК «Камский», «Венские Вафли» и «ЗаряД» показали рост продаж через электронные площадки

В своем выступлении Наталия Кропотова обратила внимание на работу резидентов в условиях санкционного давления и ограничений. многим в этот период пришлось пересмотреть логистические цепочки, привлечь дополнительные источники финансирования, переориентироваться на новые рынки сбыта, искать новых поставщиков.

По ее словам, одним из инструментов налаживания новых производственно-сбытовых цепочек является биржа «Импортозамещение» Республиканского маркетингового центра. Система позволяет найти новых потребителей, а также российские аналоги импортных комплектующих. Так, например, резидент ТОСЭР компания «Химресурс» представила свои возможности в качестве поставщика эпоксидной смолы — стратегически важного компонента для производства композитов.

Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью

«В качестве новых каналов сбыта активно используются возможности маркетплейсов, таких как “Вайлдберриз”, “Озон”, “Казан Экспресс”, “Яндекс.Маркет”, и других. Они обеспечивают быстрый рост продаж. Так, в 2022 году объем продаж мясной продукции через электронные торговые площадки по предприятию АПК „Камский“ вырос на 60%, а в 2021 году отмечен рекордный рост в десять раз. Также активно используют данные ресурсы компании „Венские Вафли“, „ЗаряД“ и другие», — отметила Кропотова.

Для удобства предпринимателей в городе открылся Сортировочный центр «Вайлдберриз». Склад обслуживает 147 пунктов выдачи заказов. Ежедневно обрабатывает 40 тыс. единиц товаров. Появление такого центра позволяет поддержать малый и средний бизнес, создать новые рабочие места, а также увеличить скорость доставки и повысить уровень сервиса.

Выездное заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Татарстан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Правительство планирует продлить на два года срок действия льготы по страховым взносам для резидентов»

Замруководителя исполкома Наталия Кропотова подчеркнула, что несмотря на сдерживающие факторы, кризис — это время возможностей, в том числе для поиска новых рыночных ниш.

«Так, компания „ТЭСК“ является единственным производителем арматуры для воздушных линий электропередач в Татарстане. Производимая продукция прошла аккредитацию в ПАО „Россети“. В проект вложено 102 млн рублей. В текущем году компанией освоен серийный выпуск новой номенклатуры продукции для установки „умных“ счетчиков», — отметила она.

Резидент ООО НПП «Кама» запустил новую линию по изготовлению металлорукавов. В прошлом году компания получила грант в размере 15 млн рублей по программе «Коммерциализация». В текущем году реализован грант на закупку нового высокотехнологичного оборудования. Производимая продукция используется в авиационной, космической промышленности, железнодорожной отрасли, промышленном и гражданском строительстве, нефтепереработке.

«Рост количества новых производств ведет к положительной динамике увеличения доли резидентов в объеме отгруженной продукции по городу. С 2016 года она выросла с 1,7% до 11%. Идет поступательный процесс диверсификации экономики города», — подчеркнула спикер.

Режим ТОСЭР в городе Набережные Челны действует до января 2026 года с возможностью продления ещё на 5 лет. Предпринимателям, получившим статус резидента ТОСЭР, предоставляются преференции по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций и земельному налогу.

Для получения статуса резидента в соответствии с утвержденными требованиями необходимо инвестировать в свой проект не менее 20 млн рублей и создать 15 рабочих мест, для ИТ-компаний необходимо инвестировать 2,5 млн рублей и создать 10 рабочих мест.

«В прошлую пятницу, 8 июля, из Москвы пришли хорошие новости для действующих резидентов ТОСЭР. Правительство планирует продлить на два года срок действия льготы по страховым взносам для действующих резидентов, получивших статус на второй или третий год создания ТОСЭР. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил министр экономического развития России Максим Геннадьевич Решетников. Продление льготы призвано помочь компенсировать бизнесу „пандемийные“ издержки, сохранить занятость и создать новые рабочие места», — завершила свой доклад Наталия Кропотова.

На уровне России ТОСЭР Набережные Челны признают лучшим в стране: «Нравится это кому-то или нет», — заявил мэр города Наиль Магдеев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Возможности у города есть, а самое главное — подготовленные, умные, креативные челнинцы»

Комментируя выступление коллеги, мэр города Наиль Магдеев, что результаты ТОСЭР Набережные Челны «достойны и впечатляют». На уровне России ТОСЭР Набережные Челны признают лучшим в стране: «Нравится это кому-то или нет», — заявил градоначальник.

«Мы один из крупнейших ТОСЭРов Российской Федерации и Республики Татарстан. Это удачный инструмент для такого моногорода как Набережные Челны. Благодаря этому инструменту мы за 6 лет смогли создать по количеству сотрудников еще одно предприятие как „Тэмпо“, которое работает более 20 лет. Сегодня здесь работают более 6 тыс. человек. Есть преференции по федеральным налогам. Это выгодно городу, республике, стране. Высокая занятость, большое количество капитальных вложений», — добавил он.

По словам Магдеева, уже в начале создания ТОСЭР было очевидно, что это уникальная возможность для моногорода. «Это второе дыхание для Набережных Челнов. И результаты это подтверждают. Конечно, можно более эффективно пользоваться этим инструментом и, безусловно, мы будем этим заниматься. Но вот кто бы еще принес в город 23,4 миллиарда рублей, если бы этого инструмента не было? Кто бы за шесть лет смог бы создать второе предприятие „Тэмпо“? Да никто!» — эмоционально высказался мэр.

За время существования ТОСЭР от резидентов получено почти полмиллиарда рублей налогов. По словам Магдеева, они с лихвой перекрыли те преференции, которые предоставляло государство в виде налоговых льгот.

«Для нас ТОСЭР — это палочка-выручалочка. КАМАЗ был, есть и будет развиваться. Но параллельно с КАМАЗом мы развиваем другие виды бизнесов. Набережные Челны могут выпускать высокотехнологичную продукцию: телевизоры, холодильники, продукцию в космической отрасли, энергетике, железнодорожном транспорте, все это мирового качества. Задача — работать дальше. Кризис — это время новых возможностей, а возможности у города есть, а самое главное — подготовленные, умные, креативные челнинцы. До 2026 года есть достаточно времени, чтобы усилить работу, построить новые заводы, обезопасить себя от монозависимости, создать хорошую конкуренцию на рынке труда», — заявил мэр.

Наиль Магдеев анонсировал появление в Набережных Челнах третьей очереди промпарка «Развитие» Фото: prompark16.ru

«Предприятия и организации стоят в очередь для того, чтобы попасть в промпарки»

Наиль Магдеев анонсировал появление в Набережных Челнах третьей очереди промпарка «Развитие», который вместе с КИП «Мастер» являются важными инструментами поддержки наравне с ТОСЭР.

«Если в ряде регионов нашей республики парки пустуют, что в Челнах ситуация противоположная: у нас они переполнены, предприятия и организации стоят в очередь для того, чтобы попасть в промпарки. Мы — город трудовой, промышленный. У нас, может быть, нет культурных ценностей, памятников архитектуры, мы не туристический город. Мы город-трудяга, нам прохлаждаться некогда. У нас задача — работать и выпускать для страны нужную продукцию. Работать и зарабатывать», — пояснил Магдеев.

На сегодняшний день ни одно предприятие в Челнах не приостановило свою деятельность.

«Несмотря на трудности, все предприятия без исключения работают! В первую очередь это наш родной КАМАЗ, который выпускает 180 машин в сутки. Темп не снижается. Другие предприятия работают устойчиво. И не говорю слово „пока“, чтобы мысли не материализовались», — заключил градоначальник.